La capital está destinada a crecer en altura

Pasado el primer y más duro año de la pandemia, ya más afianzado en la gestión municipal, el intendente Mariano Gaido consideró que es hora de pensar en una ciudad que está obligada a crecer hacia arriba. “Y es necesario desde el municipio acompañar con obras ese crecimiento”, dijo.



De cara a los próximos años, Gaido fundamenta su gestión en tres pilares: la ampliación de la red de servicios públicos, los loteos sociales y la captación de la inversión privada.



“Neuquén tiene una potencialidad económica como no tienen otras ciudades del país. Cuando llegó la pandemia, la ciudad se apagó pero fue también una de las primeras en reactivarse. Una de las medidas que tomamos fue mantener la obra pública que generó la chispa para que se active la obra privada”, reflexionó el jefe comunal. En este sentido, comentó que en 2019, en la capital se registraron 250 mil metros cuadrados de construcción, en lo que va del 2021 se alcanzaron los 300 mil metros cuadrados y se estima que para fin de año el número ascenderá a 500 mil..



Para acompañar este crecimiento, según Gaido, hay una cuestión que es fundamental: encontrar un lugar físico hacia donde pueda expandirse la ciudad. “Estamos trabajando en el cambio de indicadores para que se pueda construir en altura en lugares nuevos. Además en los próximos días vamos a presentar el proyecto de ley para ampliar el ejido de la ciudad en unas 8.000 hectáreas más. La idea es que esa zona tenga un polo industrial, un parque solar, 8.000 lotes con servicios y un nuevo desarrollo forestal”, dijo.



Los loteos con servicios, que se vienen desarrollando permitirán atraer más inversiones privadas. Pero Gaido pretende en su gestión lograr achicar la gran demanda de viviendas y lotes que existe. En la actualidad hay 50.000 familias que no tienen terreno ni vivienda propia. El municipio ya desarrolló 2.057 lotes con servicios, “y estimamos que al finalizar los cuatro años de gobierno vamos a tener entregados 10.000 lotes”, agregó.



Todo desarrollo urbano requiere de servicios y en esto hace énfasis el Plan Capital que se ejecuta en varios sectores de la ciudad. En este sentido, Gaido explicó que para agilizar las obras y acortar los tiempos, el municipio trabaja en conjunto con la provincia y financia etapas de cada proyecto. Un ejemplo es la colectora cloacal del oeste, que nace en Hibepa, baja hasta Valentina Sur y desde allí, se extiende hasta la planta de tratamientos Tronador. La Provincia financia la obra central y el municipio hace lo suyo con las conexiones complementarias.



El intendente resaltó en varias oportunidades que toda obra que se realiza viene acompañada de servicios esenciales y pluviales, “una de las grandes deudas pendientes de la ciudad”.



“En dos años, estoy convencido que invirtiendo en servicios con las obras que estamos desarrollando vamos a poder dar las herramientas necesarias para que la ciudad crezca en altura”, sentenció.



Y hablando de pluviales, el jefe comunal recordó la actual obra que se está realizando en avenida Argentina. Lo que se ve son las bicisendas que llegarán hasta el río, pero lo que no se ve es un pluvial que con un nexo debajo de la multitrocha descargará el agua de lluvia en el río Neuquén. Esta obra permitirá recolectar el agua que baja de la barda durante las tormentas y evitar las inundaciones del centro de la ciudad.



Gaido adelantó que el 18 de septiembre, cuando se celebre el aniversario de la ciudad, pospuesto por las PASO, anunciará “un paquete muy importante de obras que las vamos a realizar en los próximos dos años de gestión”.

Elecciones cada cuatro años, más obras

Uno de los temas más polémicos que está en danza es la reforma de la Carta Orgánica Municipal, que propone modificar 17 artículos. Entre otros cambios, se busca eliminar las elecciones de medio término y congelar en 18 concejales la composición del cuerpo.

El tema está en la justicia por un pedido de inconstitucionalidad que presentaron exconvencionales constituyentes y vecinos de la ciudad. Pese a esto el Ejecutivo municipal estableció las elecciones para renovar la mitad de los concejales el próximo 24 de octubre, y ese mismo día el pueblo de Neuquén deberá avalar en un referéndum, si se reforma o no la ley madre de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido consideró que las elecciones cada dos años solo “beneficia a la industria de la política”. “Con cada campaña hay que poner a pensar a la ciudadanía y eso lleva a poner en funcionamiento una maquinaria electoral que demanda tiempo y dinero. El político tiene que ver de qué manera resuelve los problemas y no de qué manera consigue más elecciones”, dijo. Agregó que “Esos 200 millones que hoy estamos destinando a la elección de medio término tiene que destinarse a las obras esenciales”.

Yo no soy un intendente que va a señalar ni a mirar para otro lado. Voy a trabajar para resolver los problemas”. “Yo no soy un intendente que va a señalar ni a mirar para otro lado. Voy a trabajar para resolver los problemas”.

Romper el monopolio del transporte público

Un gobierno del Movimiento Popular Neuquino, la intendencia de Luis Jalil, monopolizó la prestación del servicio de transporte público. Y es un intendente del MPN, Mariano Gaido, el que quiere romper con al supremacía de una sola empresa.

Redefinir el servicio, es para el jefe comunal, clave para reordenar el tránsito y “sacar los autos del centro”. “La saturación de vehículos es porque no funciona el transporte público. El nuevo contrato de concesión es muy importante. Las universidades de La Plata y la del Comahue nos entregarán un análisis que nos permitirá tener un transporte público eficiente. Es un nuevo contrato, en el que habrá al menos tres empresas que compitan en el servicio. Se necesita romper con el monopolio porque si no se hace no hay competencia y si no hay competencia no hay servicio de calidad”, explicó.

Dato 300 millones de pesos de superávit tuvo la municipalidad capitalina en el primer semestre de este año.

Una botella puede ser un banco de plaza

Hace unos días se reactivó en la ciudad de Neuquén la separación en orígenes de los residuos domiciliarios. Si bien en sus inicios, la propuesta fue ampliamente aceptada por los vecinos, hace unos años dejó de ser efectiva la separación de húmedos y secos. “Hay que volver a trabajar en eso, hay que concientizar. Esto es una política de Estado”, dijo el intendente Mariano Gaido.

Y redobló la apuesta. El municipio invertirá 15 millones de pesos en la adquisición de una máquina que permitirá reutilizar el plástico que llega al Complejo Ambiental Neuquén, para transformarlo en bancos para plazas o cestos de basura públicos.

“Actualmente la cooperativa Las Emprendedoras separa los residuos y los empaqueta. Ese empaquetado se vende a Rosario y Buenos Aires. En dos meses vamos a comprar esa máquina”, concluyó Gaido.