Empresa frutícola roquense avanza en la energía sustentable, acompañada por Río Negro

El gobierno de Río Negro acompañó la inversión de una empresa frutícola de General Roca en energías renovables: se trata de Austrade SRL, que recientemente instaló un sistema fotovoltaico para abastecer parte de su consumo energético. Según la Provincia, la medida se enmarca en una política que busca impulsar el avance hacia modelos productivos con menor impacto ambiental.

El proyecto consistió en la instalación de cerca de300 paneles solares sobre el techo de su galpón de empaque, de 1.250 metros cuadrados. También incluyó la colocación de equipamiento destinado a optimizar la generación energética del establecimiento.

A partir de esta inversión, Austrade alcanzará aproximadamente un 30% de cobertura del consumo energético de las cámaras de frío donde se almacena la fruta.

De esta manera, la empresa espera mejorar la eficiencia del proceso productivo y reducir costos operativos a mediano y largo plazo.

La iniciativa se realizó a través de un crédito otorgado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), garantizado por el Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO). Es una herramienta que fue presentada a mediados de 2025, orientada a facilitar el acceso al financiamiento para distintos proyectos llevados adelante por pymes de la provincia.

Medidas similares a esta buscan acompañar a las empresas que invierten, incorporan tecnología y avanzan hacia modelos productivos con menor impacto ambiental, aseguró el gobierno provincial a través de sus canales de comunicación oficiales.