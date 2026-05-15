Aniversario Villa La Angostura: las obras y proyectos que buscan acompañar el crecimiento de la ciudad

Con proyectos de pavimento, infraestructura escolar, mejoras en el sistema de agua potable y planes habitacionales, Villa La Angostura atraviesa una etapa marcada por obras estratégicas y debates vinculados al crecimiento urbano y turístico. A los 94 años de su fundación, la localidad busca avanzar en iniciativas que permitan acompañar el desarrollo de una de las ciudades más importantes de la cordillera neuquina.

El intendente Javier Murer aseguró que el objetivo de la gestión es dejar una planificación consolidada y obras que permitan proyectar el futuro de Villa La Angostura más allá del actual mandato.

“Queremos ser parte de la historia de Villa La Angostura, de su desarrollo y de su infraestructura”, sostuvo el jefe comunal.

El intendente Javier Murer recorriendo las obras de infraestructura que se realizan en la localidad. Foto Municipalidad VLA.

Murer, nacido y criado en la localidad, remarcó que el municipio debió reorganizar distintas áreas desde el inicio de la gestión y reconoció que los primeros meses fueron complejos.

“Nos costó mucho posicionarnos como Gobierno, por lo menos un año”, admitió el intendente, aunque aseguró que con el tiempo lograron consolidar el funcionamiento municipal y ordenar prioridades.

En el marco del aniversario de la localidad, también hizo un llamado a la comunidad para acompañar el crecimiento de Villa La Angostura y trabajar de manera conjunta.

“Tenemos que tirar todos del mismo carro. Ser respetuosos”, expresó.

Agua potable, una prioridad central

Uno de los principales desafíos que enfrenta Villa La Angostura es garantizar el abastecimiento de agua potable para una población que, según estimaciones del municipio, ronda los 22 mil habitantes permanentes y recibe además una importante cantidad de turistas durante todo el año.

El servicio depende directamente del municipio y representa una de las mayores preocupaciones de la gestión.

El turismo es el motor de una economía que se pone en marcha todos los años.-

El intendente explicó que varios de los proyectos de infraestructura previstos contemplan mejoras sanitarias, ampliación de redes y renovación de cañerías antiguas.

El Mallín y Las Piedritas, las grandes apuestas en pavimento

Entre las obras que el municipio considera más importantes aparece el plan de asfalto ejecutado en el barrio El Mallín.

Allí se concretaron 18 cuadras de pavimento junto con trabajos complementarios vinculados a conexiones cloacales y mejoras urbanas.

“Se pudo llevar adelante y la tenemos prácticamente terminada”, señaló Murer, quien destacó que se trata de un sector donde durante años se reclamaron obras de infraestructura.

El jefe comunal indicó además que se proyecta avanzar con el saneamiento de la laguna Calafate, ubicada junto al barrio.

Fotos: Municipalidad de Villa La Angostura.-

A su vez, el municipio espera avanzar con un nuevo plan de pavimentación en Las Piedritas, donde se prevén 35 cuadras de asfalto.

El proyecto ya fue aprobado en primera lectura por el Concejo Deliberante y resta la segunda instancia para avanzar con la licitación pública. Según explicó Murer, la obra se financiará mediante fondos reintegrables aportados por el Gobierno provincial.

Además del pavimento, el proyecto contempla el recambio de antiguos caños de asbesto cemento de la red de agua y futuras conexiones cloacales.

La inversión estimada para las obras en El Mallín y Las Piedritas ronda los 5.500 millones de pesos. “Nuestro gran aliado es el Gobierno provincial”, aseguró.

La crisis habitacional y los macrolotes

Otro de los temas centrales para la gestión municipal tiene que ver con el acceso a la vivienda, una problemática histórica en Villa La Angostura y profundizada por el crecimiento del turismo y el alto valor inmobiliario.

Murer reconoció que muchas familias llevan años esperando soluciones habitacionales y mencionó especialmente la situación de los macrolotes 5 y 6.

En el caso del macrolote 6, el municipio avanza con obras de electricidad y proyecta futuras conexiones cloacales para entregar terrenos a 64 familias.

Mientras tanto, en el macrolote 5 se trabaja en un proyecto de viviendas multifamiliares. Según detalló el intendente, en una primera etapa se prevé la construcción de entre 32 y 34 departamentos.

“La crisis habitacional es una de las principales problemáticas de Villa La Angostura”, admitió el jefe comunal.

Infraestructura educativa y deportiva

La futura construcción de la Escuela 361 y la EPET 28 es otro de los proyectos que el municipio considera estratégicos.

Las obras, adjudicadas por la Provincia, incluirán un SUM cubierto de 720 metros cuadrados destinado a actividades deportivas y recreativas.

Murer explicó que Villa La Angostura necesita ampliar su infraestructura deportiva porque actualmente el municipio cuenta solo con dos gimnasios que funcionan al límite de su capacidad.

La iniciativa generó una fuerte polémica en la comunidad debido a la cesión de un predio municipal para construir los edificios escolares. El conflicto incluso llegó a judicializarse.

Sin embargo, recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén habilitó la continuidad de las obras.

“El Concejo Deliberante fue un actor fundamental”, destacó el intendente respecto del acompañamiento legislativo para avanzar con el proyecto.

La Circunvalación, una deuda histórica

Otro de los temas pendientes sigue siendo la finalización de la ruta de Circunvalación, considerada una obra estratégica para mejorar el tránsito pesado y descomprimir la circulación dentro de Villa La Angostura.

El proyecto contempla una traza de 6,1 kilómetros con doble vía y actualmente presenta un avance cercano al 82%.

Sin embargo, los trabajos permanecen paralizados por falta de financiamiento nacional y por conflictos vinculados a ocupaciones de familias de la comunidad mapuche Paicil Antriao.

Turismo y desarrollo

En relación con el turismo, el intendente consideró que Villa La Angostura mantiene un enorme potencial gracias a sus características naturales y al posicionamiento que logró durante los últimos años.

“Villa La Angostura se vende por sí sola porque es una perla”, sostuvo.

Espacios públicos, deporte y ambiente

Entre las principales intervenciones aparece la finalización del pavimento y cordón cuneta en el barrio El Mallín, mientras que también se proyectan nuevas obras en Las Piedritas y el barrio El Once, con mejoras viales y planes de consolidación de veredas.

Uno de los proyectos considerados estratégicos es la futura Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales, una obra orientada a resolver una problemática histórica vinculada al tratamiento de residuos provenientes de camiones atmosféricos, motorhomes y embarcaciones. La iniciativa permitirá fortalecer el sistema sanitario y reducir el impacto ambiental.

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La recuperación y puesta en valor de plazas también ocupa un lugar importante dentro de la agenda urbana. En Plaza Pioneros y Plaza San Martín se incorporan nuevos sectores recreativos, juegos y mobiliario urbano, mientras que se proyectan mejoras en Plaza Peumayén y la Plaza de los Niños, en El Mallín.

Otro de los proyectos destacados es el desarrollo de un parque urbano en el entorno de Laguna Calafate, donde se construirá un recorrido peatonal perimetral pensado para integrar paisaje, naturaleza y actividad física.

En Puerto Manzano, además, se proyecta una ciclovía con un puente sobre el río Bonito para mejorar la conectividad y fomentar la movilidad sustentable. Allí también se prevé construir una nueva plaza y sanitarios públicos para acompañar el crecimiento turístico del sector.

En materia deportiva, el municipio impulsa mejoras en el predio del gimnasio municipal Adrián Mercado, donde se proyecta una pista de atletismo, ampliación de gradas y nuevos sectores de servicios, además de la futura construcción de un Skate Park pensado para las juventudes.