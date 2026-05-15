Dos empresas interesadas en una obra clave de agua para Sierra Grande

Dos empresas se presentaron en la licitación para la optimización del sistema de abastecimiento de agua potable de Sierra Grande y Playas Doradas, una obra proyectada a largo plazo y que, se estima, beneficiará a más de 21.000 familias.

Los trabajos tienen una inversión superior a los 4.433 millones de pesos, financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y los sobres con los detalles técnicos fueron presentados por las firmas Ecosur Bahía y Usumix SRL. Un segundo sobre, con las respectivas ofertas económicas, se conocerá una vez que se analicen las datos aportados por los oferentes.

La apertura se realizó este jueves en la localidad serrana con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, la intendenta Roxana Fernández, y el titular del Departamento Provincial de Aguas, Néstor Pérez; entre otras autoridades provinciales y municipales.

El mandatario provincial señaló que «es una obra que se enmarca dentro de lo que venimos haciendo en la ciudad desde que asumió Roxana, en tener una agenda común de temas entre la Municipalidad y la Provincia, cosas que como ustedes saben, habían costado mucho anteriormente y cuando uno tiene una agenda común las cosas se hacen más fáciles».

Esta es una obra pensada para el presente y fundamentalmente pensada para este desarrollo que estamos planificando y que sabemos que estamos viviendo y que vamos a vivir en Sierra Grande». Roxana Fernández, intendenta de Sierra Grande.

Weretilneck resaltó que «nosotros estamos de acuerdo que nuestro Golfo San Matías sea el lugar más importante de exportación de gas y petróleo de América Latina, pero eso tiene que significar una mejora en nuestra vida, y la mejora en nuestra vida es que la mayor cantidad de rionegrinos y rionegrinas tengan trabajo, que nuestros comerciantes, que nuestros empresarios e industrias tengan la posibilidad también de tener un crecimiento en sus distintas actividades».

Por su parte Fernández remarcó la relevancia histórica: «Los que estamos acá presentes sabemos cuál es la realidad histórica de la cuestión del agua en nuestra ciudad» y dijo que es «una obra esperada, necesaria, que quizás nunca podíamos imaginar que se iba a dar en esta total magnitud».

La intendenta agregó que «esta es una obra pensada para el presente y fundamentalmente pensada para este desarrollo que estamos planificando y que sabemos que estamos viviendo y que vamos a vivir en Sierra Grande».

La obra permitirá la optimizar la captación, el transporte y la distribución del recurso hídrico en todo el ejido, busca garantizar el servicio por los próximos 20 años.