Por el despido de dos trabajadores, sigue el bloqueo en el obrador municipal de Roca

Ayer hubo un acercamiento entre autoridades municipales y el gremio de los trabajadores, quienes continúan con el bloqueo en el Obrador Municipal, en el Parque Industrial I. Para los empleados, el problema comenzó el viernes, cuando desvincularon a dos operarios sin argumentos «comprobables» y por este motivo, decidieron hacer un paro total e impidieron el ingreso al predio.

Según expresaron referentes sindicales, las funcionarias fueron con «mala» actitud, provocando a los empleados y que todo terminó con fuertes cruces.

«Queremos que los trabajadores despedidos pasen por la Junta de disciplina y el municipio de Roca no quiere. Por algo será», expresó Carlos Bichara, dirigente de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM).

Carlos Bichara, representante de los trabajadores agremiados en ATM, manifestó que hay mala predisposición por parte de las autoridades municipales de Roca. Foto Juan Thomes.

Pese a que la situación laboral de los trabajadores es mediante un «contrato», los sindicalistas expresaron que -de todas maneras- estas definiciones se toman luego de una Junta de Disciplina, donde los empleados tienen la posibilidad de defenderse.

«A uno de los trabajadores se lo denunció públicamente sobre haber usado maquinaria municipal para beneficio personal. Nunca fue probado y ante semejante acusación, nosotros pretendemos que nuestro compañero tenga derecho a defenderse«, relató Alfredo Arteaga, delegado de los trabajadores municipales.

El delegado Alfredo Arteaga expresó que la decisión de apoyar a los despedidos surgió de la propia iniciativa de los trabajadores del Obrador. Foto Juan Thomes.

Además, manifestaron que esa respuesta por parte del Municipio de Roca busca «deslegitimar» la protesta. Advirtieron que, al momento de comunicarles la rescisión del contrato, no hubo especificaciones que sostengan la decisión y tampoco existieron consultas a los jefes directos de los operarios.

«Seguimos sin conocer cuáles son los motivos que tuvieron para dejar a dos padres de familia sin trabajo. Uno de los compañeros presta tareas en el sector de pavimento y el otro, a infraestructura y alumbrado público», reforzó el delegado.

Dato 100 Son los trabajadores que se encuentran realizando el bloqueo en el predio municipal. Lo conforman personal de taller, de infraestructura y grupo vial.

Cabe destacar que en el Obrador Municipal, se encuentran toda la maquinaria pesada, bateas, motoniveladoras, talleres de pintura, metalúrgica, pavimento y obras civiles.

«Entendemos que hay un abuso de poder. Acá a nadie se le prohíbe salir a trabajar, todos los compañeros están de acuerdo con las medidas. Fuimos amenazados con que nos descontarán los días de protesta y aún así, decidimos estar acá porque encontramos muchas falencias en el caso de nuestros compañeros», concluyó Arteaga.

Audios filtrados

Este medio accedió a uno de los audios que se filtró de una reunión que mantuvieron autoridades municipales con uno de los trabajadores desvinculados. Se trató de la secretaria de Gobierno, Mariana Soler, de Obras Públicas, Carla Colombo y de Recursos Humanos, Mariana Lemmo.

En un tramo de la conversación que tuvieron las tres funcionarias, se refirieron al trabajador como un empleado con «mal desempeño», según los dichos de un jefe de otro sector y no de un superior directo.

«No estás a la altura que tenés que estar. No cumplís las expectativas del trabajo«, dijo Carla Colombo, secretaria de Obras Públicas del municipio de Roca.

Entre las tres referentes del Ejecutivo, aseguraron que cuando no le «renuevan» a las personas, no dan explicaciones.

«Mi jefe directo es quien me conoce, sabe mi desempeño y conoce si estoy a la altura o no del trabajo. No voy a permitir que me difamen, bajo oídos de otros que no me conocen. No quiero que me manchen y me mientan», contestó el trabajador.

El empleado denunció «injurias» por parte de las secretarias, al expresarle que no muestra «predisposición» a trabajar, sin consultar opiniones de sus jefes directos y que no iba a permitir irse sin poder defenderse.

«Tu jefe directo es un empleado más y hay un corporativismo, donde nadie dice nada«, expresó una de las secretarias en el audio, a lo que el empleado replicó que con ese criterio, hay mucha gente que «no está la altura de los trabajos».