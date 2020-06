La Constitución no está abolida, está suspendida…

Maximiliano Breide Obeid*

Antiguos detractores del sistema de jurados encontraron en esta situación excepcional la oportunidad para bloquear una vez más la posibilidad de que el pueblo de la provincia de Río Negro sea juzgado por igual

Se imaginan si por la pandemia de covid-19 declarada por la OMS se impulsara una ley para suspender el sistema de gobierno de una provincia por el plazo de un año, instaurando provisoriamente una monarquía? Rápidamente se alzarían voces advirtiendo que esa ley es contraria a la Constitución nacional y probablemente la calificarían como aberrante y absolutista. Imaginen que la respuesta de los impulsores de esa ley fuera que no hay razones para preocuparse, ya que el sistema de gobierno no será abolido, sino solamente suspendido por un año, y que además debemos tener en cuenta que muchos años atrás los reyes eran quienes gobernaban.

Por más disparatado que parezca el ejemplo, y salvando la distancias, sin dudas sirve para ilustrar lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro con el proyecto de ley que pretende aplazar los juicios por jurados por un año.

El juicio por jurados es el sistema de juzgamiento elegido por nuestros constituyentes desde el año 1853 y en Río Negro estaba vigente desde principios de este año. Sin embargo -pandemia mediante- algunos antiguos detractores del sistema de jurados encontraron en esta situación excepcional la oportunidad para bloquear una vez más la posibilidad de que el pueblo de la provincia de Río Negro sea juzgado por igual.

En realidad, particularmente, no me sorprende que esto haya sucedido ya que no es la primera vez que desde los mismos sectores que impulsan esta ley se ha intentado bloquear sistemáticamente los juicios por jurados en Río Negro. Veamos: en una publicación de este mismo diario del 27 de septiembre de 2014 bajo el título “Juicio por jurados divide a los jueces rionegrinos” se puede advertir que en una asamblea organizada por la Dra. Liliana Piccinini se votó por proclamar la inconstitucionalidad del sistema de jurados, entre otros argumentos porque se sostiene en la “íntima convicción” de los vecinos.

Hay más antecedentes: en 2010, cuando por el aquel entonces el gobernador Miguel Saiz ordenó crear una comisión especial para elaborar un Código Procesal Penal para la provincia de Río Negro que contemplara el sistema de juicio por jurados. Por aquel entonces la Dra. Liliana Piccinini, quien era procuradora general de Río Negro, se oponía al sistema de jurados por considerarlo inconstitucional . Finalmente el primer proyecto de reforma fracasó.

Si bien era absurdo ya en esa época pensar que un instituto que estaba en la Constitución nacional desde 1853 era inconstitucional, pocos argumentos les quedaban a esos detractores después de que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Canales estableciera que el juicio por jurados es el “modelo institucional de administración de justicia”, tal como lo abordó recientemente Alfredo Perez Galimberti en una nota de opinión en este mismo medio.

Luego de varios aplazamientos y dilaciones orquestadas desde los mismos sectores de siempre que se oponen a los jurados populares, se logró realizar a principios de este año el primer juicio por jurados en la provincia de Río Negro. Fue el primero y único por cierto hasta el momento.

Es que justamente, encontrándose en la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, la Dra. Liliana Piccinini remitió a la Legislatura un proyecto para “suspender” los juicios por jurados. La excusa, esta vez, ya no es la inconstitucionalidad, ahora se llama covid-19.

Ante esta situación, no queda más que advertir a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo que muchos hombres y mujeres que ejercemos el derecho creemos, a instancia de los antecedentes existentes, que no se trata de suspender, se trata de impedir bajo cualquier pretexto que el pueblo de Río Negro sea parte de la administración del sistema de justicia.

*Profesor de Derecho Procesal Penal de la licenciatura en Criminología de la Universidad Nacional de Río Negro.