Por primera vez en su historia, el transporte de Roca estará a cargo de una cooperativa de trabajo

En una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Roca que contó con la presencia de la intendenta María Emilia Soria, se aprobó por unanimidad esta mañana el contrato de concesión del servicio de transporte público para la Cooperativa 1º de Septiembre.

El clima fue de mucha emoción. Los trabajadores de la ex empresa 18 de Mayo, quienes se formalizaron como cooperativa de trabajo, se harán cargo del servicio urbano de pasajeros por el término de 10 años.

María Emilia Soria, intendenta de la ciudad, analizó las gestiones que tuvieron que realizar para poder garantizar el servicio público para los vecinos de Roca. "En este mismo Concejo, sembramos esa semilla del cooperativismo entre el personal de la ex empresa 18 de Mayo. Hoy estamos viendo sus frutos, con trabajadores que generan sus propios empleos", destacó.

Según la intendenta, los desafíos continúan con respecto a la perspectiva e inclusión de género. Además, la idea de la gestión es poder garantizar un crecimiento y mejoras en el servicio. "Tenemos que tener unidades mas modernas e inclusivas, por eso va a ser fundamental el apoyo que tenemos desde el gobierno nacional", culminó Soria.

"Es un hecho histórico porque es la primera cooperativa de transporte y porque se defendieron los derechos de los trabajadores", intervino Natalí Giordanella, concejala por el Frente de Todos (FdT).

Luego, Giordanella realizó un repaso de todo el proceso que generó la incertidumbre de los trabajadores y los vecinos de Roca, acerca de la continuidad de la prestación del servicio público. "Estamos muy emocionados por este logro colectivo, por parte de los trabajadores, y por la decisión política que ha tenido esta gestión para trabajar en conjunto", finalizó en su pedido de la palabra.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, presenció la aprobación del contrato que se le otorgó a la Cooperativa 1º de Septiembre. Fotos Juan Thomes.

Por su parte, Verónica Paniceres, concejala integrante del mismo bloque oficialista, destacó la posibilidad de salvar todos los puestos de trabajo.

Además, adelantó que se está tramitando la tarjeta SUBE, que en su momento solicitó el ex intendente Martín Soria, bajo esta gestión municipal. "Esperamos, prontamente, llegar a una solución respecto a la tarjeta. De todas maneras, seguiremos acompañando a los trabajadores", sostuvo.

Juan Mercado fue otro de los concejales que intervino por parte del FdT. En sus palabras, recordó el paro total de actividades con manifestación en las dársenas del centro de la ciudad, en 2019, antes de la asunción de la actual intendenta.

"María Emilia me invitó para que la acompañe en ese conflicto y sus palabras fueron de siempre ir a favor de lo que decidan los trabajadores. Hoy agradezco a todos los que formaron parte de la creación de esta cooperativa, y como nos comprometimos en ese 2019, puedo decirles que cumplimos", relató entre lágrimas.

Para cerrar las intervenciones oficialistas, Nicolás Paschetta agregó que se estuvo trabajando en un sistema complementario a la SUBE, con la finalidad de igualar los beneficios de la tarjeta nacional. "Llegamos a este punto por un rol del Estado, que en este caso estuvo presente y acompañó este proceso", culminó.

Alegría entre los cooperativistas

Para Mauricio Dorrego, secretario de la Cooperativa 1º de Septiembre, la clave para destrabar el conflicto y poder obtener el contrato de concesión fue la comunicación y comunión que hubo entre la municipalidad, el gremio de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) y los trabajadores.

"Descargamos mucha tensión que veníamos cargando desde hace un tiempo. Nos quedará mucho para aprender del cooperativismo. Por suerte tenemos la ayuda de Juan Castillo que sabe mucho de transporte y ahora quedará trabajar para que todo el mundo tenga el servicio que se merece", concluyó Dorrego.

Críticas con voto positivo

El sector opositor, integrado por los concejales de Juntos Somos Rionegro, votó y acompañó la aprobación del contrato, pero tuvo algunas salvedades acerca del proceso que determinó con esta contratación directa.

Para Gustavo Maida, el pliego licitatorio propuesto en el Concejo Deliberante en el 2019, tenía condiciones muy exigentes para las empresas ofertantes. Además, consideró que los trabajadores, que actualmente conforman la cooperativa, resultaron perjudicados por un Estado que no pudo solucionar las cosas a tiempo y por un grupo empresario que los dejó sin sus puestos laborales.

"Se me cruzan sentimientos encontrados por las familias que transitaron más de un año y medio lleno de incertidumbre. Y me quedan dudas respecto a la comisión que integraremos, con un miembro de cada bloque, de la cual no fuimos parte en la consolidación", explicó Maida.

Por último, Néstor Arto de JSRN, consideró como "blando" el contrato de concesión. "Es acorde para empezar, pero tiene cuestiones para arreglar sobre la marcha", argumentó.