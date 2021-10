Hoy abren las inscripciones para las primeras 62 casas del plan 258 Viviendas en Roca

A partir de hoy miércoles 27, el Municipio de Roca dará inicio a la preinscripción para las primeras 62 de las 258 Viviendas que se construyen a través del Programa “Reconstruir” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Los interesados en participar de los sorteos de adjudicatarios de las 62 viviendas deben preinscribirse mediante alguna de las dos vías disponibles: online, completando el formulario web que estará disponible en www.generalroca.gob.ar a partir de las 9 del miércoles 27 de octubre o presencial, solicitando turno al 0800-222-9742 de lunes a viernes de 8 a 19, también a partir de este miércoles.

Para ambos casos, los requisitos y documentación a presentar son:

Requisitos

-Completar cada uno de los campos del formulario de inscripción.

-Ser argentina/o natural o por opción, o extranjera/o con residencia permanente en el país.

-Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

-Residencia continua de 5 Años en General Roca.

-No ser titulares de alguna propiedad, tanto la persona solicitante como la/el Concubina/o, cónyuge y/o conviviente.

-No ser poseedores de un inmueble, por boleto de compraventa o cesión de derechos, tanto la persona solicitante como ninguno de los cónyuge y/o concubina/o y/o conviviente.

-No ser adjudicatarios de ningún tipo de plan y/o beneficio habitacional o de entrega de terreno de índole nacional, provincial o municipal.

-No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 12 meses.

-No estar imputadas/os en causas penales por el delito de usurpación.

-Tener entre 18 (dieciocho) y 65 (sesenta y cinco) años de edad al momento de la inscripción.-

-Poseer mínimo un (1) año de antigüedad laboral

-Acreditar entre 2 y 7 salarios mínimos vitales y móviles

Documentación

-DNI

-Constancia de número de CUIL

-Documentación que acredite 5 años de residencia en la localidad

-Acta de unión convivencial o libreta de matrimonio

-Certificado de antecedentes policiales

-Certificado Nº 2 del Registro de la Propiedad Inmueble

-Las/los responsables monotributistas deberán presentar constancia de CUIT actualizada

-Las/los contribuyentes inscriptos en el régimen general deberán presentar última declaración jurada de Impuesto a las Ganancias

-Para las/los trabajadores en relación de dependencia, y que perciban sus haberes en forma mensual deberán presentar los últimos 3 recibos de haberes. Esta exigencia se extiende al cónyuge y/o concubina/o y/ó conviviente y su certificación laboral correspondiente.

-Este Programa contemplará un porcentaje de las Viviendas para personas con discapacidad, los cuales deberán adjuntar en el formulario el Certificado único de discapacidad.

-También se considerará un porcentaje de viviendas para Víctimas de Violencia de Género, personas transgéneros, transexuales y travestis. Las personas que se encuentren comprendidas en este grupo deberán solicitar turno en el 0800-222-9742 a los fines de realizar el Informe Social presentando Certificación de actuaciones judiciales / denuncias.

Para registrar la pre-inscripción no se recibirá documentación parcial, y solo se aceptarán formularios que contengan TODOS los datos y documentación solicitada, desde el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 9 hs y hasta el 15 de febrero de 2022, inclusive.