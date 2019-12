La crisis alcanzó a los panes dulces solidarios de Bariloche

Nicolás Martínez soñaba con festejar los 25 años del Pan Dulce Solidario con un nuevo récord. Pero la crisis económica incidió en la baja de donaciones y casi a una semana antes de terminar el proceso de elaboración, Martínez se quedó sin insumos.



“Hacía años que no nos pasaba esto. Hubo momentos duros pero no tantos como éste”, advirtió el hombre de 74 años que tiene previsto entregar la totalidad de los panes el próximo lunes, un día antes de Nochebuena.

Recordó que 1995, el debut de la campaña, fue el año más complicado por la situación social. En esa oportunidad, se elaboraron 580 panes.

“Pensamos que al cumplir las bodas de plata, la gente iba a estar más motivada, pero la situación económica es dura”, reconoce Martínez.

“Nadie mejor que yo para comprender. Soy un jubilado de la mínima así que nadie me va decir lo que es sobrevivir”, dijo.

Lejos del 2017



Este año, el proceso de elaboración arrancó el primero de diciembre. Y hasta quedarse sin insumos, Martínez logró elaborar 8.200 panes, de los cuales 4.000 ya fueron enviados a diversos parajes de la Línea Sur. El resto será distribuido por el municipio de Bariloche.

El récord de elaboración se logró en el 2017, con 12.528 panes. “Si ahora tuviéramos insumos, podríamos superarlo porque tenemos una capacidad de producción de 700 panes diarios”, indicó el hombre oriundo de Paraguay que se puso como meta cocinar durante 14 horas al día.

El gobierno de la provincia aportó 650.000 pesos para insumos este año y con ese monto, se elaboraron los 4.000 panes dulces que fueron destinados a la Línea Sur.



Por su parte, el municipio barilochense entregó una orden de compra por 17.000 pesos -también para insumos-, pero que ya fue utilizado en su totalidad.

“Tengo que reconocer que en los 25 años de trabajo, Weretilneck fue el único gobernador que nos ayudó en todo su período. Pablo Verani lo hizo una vez y después nunca más”, señaló Martínez y agregó: “Y respecto a la gente, sé que está muy mal. Este año, me faltaron los sindicatos, alguna organización civil que no han aparecido”.



Martínez detalló que hasta ahora, han empleado 4.000 kilos de harina. “Son números grandes pero también es un gran movimiento económico para el sector comercial. Confío en que todavía llegue ayuda para seguir preparando más panes. ¿Hasta cuándo seguiré con esto? Hasta que Dios y la comunidad diga basta”, concluyó