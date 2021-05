La cruda carta de un médico de Bariloche: "Faltan camas ... y quién mira los resortes"

El médico Felipe de Rosas, quien fue director del hospital zonal Ramón Carrillo y actualmente se desempeña al frente del centro de salud del populoso barrio El Frutillar de Bariloche, realizó un duro relato de la situación de los trabajadores de la salud y reclamó por mejores condiciones laborales y salariales.

En una carta pública que firmó como "reflexiones de un médico de 34 años en alud pública", dijo que se necesitan "trabajadores de salud bien pagos y con mejores condiciones laborales".

La carta completa

“Falta de camas hospitalarias ….y quien mira los resortes?

El tema de la falta de camas en Bariloche tienen larga data. Quizás no teníamos pantalla o letra de molde. En el “colchón” de salud pública descansaban …. “ esta cortado su O. social..vaya la hospital….. PAMI no está pagando..vaya al hospital… tendría que pagar un coseguro de $ … .. vaya al hospital… viene al hospital una ambulancia que “reboto” de los sanatorios… etc etc… mucho tiempo de estas historias.

Además en más de 20 años quien apostó a aumentar las camas de internación en Bariloche??…. Solo lo público y no alcanza ( se agrandó un poco el colchón). El resto invirtió aparatos de diagnóstico mucho más redituables. ( es más cerro un sanatorio!!).

La pandemia Covid19 nos puso un pantalla y titulares pero el colchón del hospital se llenó, se sobrecargó, se colapsó... como quieran decirlo.

Hoy día a día, los titulares cuentan cuantas camas hay , cuantas quedan, respiradores pero…. Quien está mirando los resortes de las camas???

Los resortes somos nosotros, sosteniendo cada vez mas peso .Todos el público quiere y necesitan descansar en un buen colchón y todos tienen parte de la razón.

Pero se agotan los brazos, las piernas, trabajo a destajo, sobrecargado y como dije hace unos días: el colapso nos pega en el cuerpo, corazón y el alma.

Cuando estas de guardia y sabes que tenés que internar a alguien y no hay cama... y lo mandas a la casa, se te estruja el corazón, la conciencia y la matricula tiembla un buen rato… y peor cuando te enterás que un colega a veces con mucho menos experiencia profesional en una clínica o provincia cercana cobra el doble o triple que vos .. llegas a tu casa y te replanteas muchas cosas.

Necesitamos trabajadores de salud bien pagos y con mejores condiciones laborales

Reflexiones de un médico de 34 años en salud publica

Felipe de Rosas