Este 18 de septiembre, la cueca y las empanadas serán virtuales en Bariloche

Nunca un 18 de septiembre pasó inadvertido en una ciudad como Bariloche, donde una de las principales corrientes migratorias es la chilena. Desde hace años, el Círculo Chileno Gabriela Mistral es el encargado de preservar la identidad cultural el Día de la Independencia de Chile.

“Es, sin dudas, la fiesta más importante. Quizás más que la Navidad y el Año Nuevo”, reconoce Alejandra Guzmán, la presidenta de la institución, ubicada en la calle Neuquén al 1.100.

Nació en Chile pero con solo dos años, sus padres decidieron radicarse en Bariloche.

“Para nosotros, -describe la mujer - cada 18 de septiembre es tradición. Música, empanadas, vinito, alfajores. Lo viví toda la vida acá. El chileno es muy nacionalista. Si vas a Chile por esta fecha, está todo embanderado. Viven la nacionalidad de otra manera que ni nosotros hacemos”.

Este año, la pandemia obligó a suspender los encuentros en ambos lados de la cordillera. Por eso, pese a la reticencia de los adultos mayores, el Círculo Gabriela Mistral en Bariloche organizó un acto virtual que se transmitirá este viernes a través de Facebook.

Algunos de los integrantes del Círculo Chileno Gabriela Mistral. Foto: gentileza

La Escuela Militar de Montaña se sumará con los himnos argentino y chileno pero también habrá videos con saludos, música y danza a cargo del grupo folclórico del Círculo Chileno y otros de Chile.

Claudio Vargas nació en Puerto Montt pero en 1975, cuando tenía un año de vida, sus padres decidieron radicarse en Bariloche. Desde un primer momento, se incorporaron al Círculo Chileno Gabriela Mistral. “Yo crecí ahí adentro. Mi mamá fue una de las iniciadoras del grupo folclórico que hoy coordino y tiene integrantes mayores de 70 años hasta chicos de 10 años”, recalca el hombre.

Vargas definió los festejos del 18 de septiembre en Bariloche “tan sagrados como en Chile” y advirtió que durante el último mes, recibieron gran cantidad de llamados “para saber si habría fiesta y empanadas. La gente mayor espera a juntarse con sus paisanos pero no se puede. Por eso, decidimos hacer esta fiesta virtual”.

La corta distancia permite que los chilenos radicados en Bariloche puedan visitar a sus familiares constantemente del otro lado del paso Cardenal Samoré. “Hace siete meses que no podemos vernos. Es doloroso no poder ver a tus padres, hermanos, tíos y amigos. Hoy me contaba una conocida que vive en el barrio Pilar II que su papá está muy enfermo y no puede viajar hasta Santiago para acompañarlo”, reconoce Guzmán que tiene a su vez, familiares en Puerto Montt y Viña del Mar.

Los familiares de Vargas, en cambio, viven en Santiago, Valparaíso, Puerto Montt y Chiloé. “Vamos constantemente a visitar la parentela. Mis viejos viajan todos los meses y ahora, están cortando clavos que no pueden viajar”, reconoce y luego, agrega: “En plena pandemia, falleció un tío y toda la familia estaba acá. Fue una complicación”.

Las danzas nunca faltan. Foto: gentileza

En relación a unas 100 personas que continúan varadas en Chile sin poder regresar a la Argentina, a través de los pasos fronterizos más cercanos, Guzmán señala: “Para volver hay que cruzar por Santiago de Chile; es decir que hay que atravesar medio Chile y medio Argentino. Hay madres organizando rifas para ayudar a subsistir a sus hijos que quedaron allá. Pero vuelve gente de otros países. Esto roza la discriminación”.

Otra complicación en tiempos de pandemia es que muchos chilenos residentes en Bariloche que viajan todos los meses a Chile para cobrar sus jubilaciones, están imposibilitados de hacerlo desde marzo. “Se está acumulando su platita allá y hay mucho miedo de que el estado se quede con lo que ha ganado esta gente trabajando”, indica Guzmán.