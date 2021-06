La defensoría de Neuquén recibió informes sobre la avenida de la Costa

“De la reunión surgió lo que faltaba de información”, dijo ayer el Defensor del Pueblo, Ricardo Riva.

El encuentro tuvo carácter de informativo. Según explicó Riva, ante las publicaciones periodísticas y el inicio de obra en el Paseo de la Costa en la ribera del río Neuquén, la defensoría comenzó a solicitar informes respecto a los alcances de los trabajos y el impacto ambiental del trabajo.

Tras varias consultas de la multisectorial Parque Bardas Norte, iniciaron actuaciones. “Luego evaluaremos, haremos un análisis y determinaremos cómo continúa” la intervención de la defensoría, sostuvo el defensor.

La multisectorial cuestiona el acuerdo entre el municipio y el Rincón Club de Campo, planteó que la ordenanza que sancionó el Deliberante es inconstitucional y advirtió que con el avance de obras en la costa, se demostró que la municipalidad le vendió al country la avenida de la Costa como remanente de tierras fiscal.

Desde la comuna, los responsables del diseño del paseo que bordeará el río Neuquén en unos 4000 metros desde el tercer puente hasta Sapere, reconocieron que quedó en el sector privado, la calle asfaltada que se denominó hasta el mes pasado como la avenida de la Costa, sector a liberar para restitución del espacio público.

El portón que impedía el paso por la calle pública, no se moverá de lugar. Y el trazado planificado como avenida costera, se subirá al terraplén costero (el que construyó la AIC para que el río no se metiera en el barrio) para que se cumpla la premisa de costa no privatizada.

En la reunión hubo funcionarios de Recursos Hídricos de la provincia, funcionarios de Infraestructura y Obras de la comuna, de Medio Ambiente del municipio, vecinos de organizaciones ambientalistas e integrantes de la multisectorial.

La reunión duró casi dos horas y se centralizó en la zona costanera y las obras, y no se habló de las 8 hectáreas que fueron cedidas por 20 años al country como parte del convenio de liberación costera.

“Por lo que se expuso, confirmamos que no habrá circulación pública vehicular sobre el terraplén: en sectores no quedó en claro si alcanzará para el camino de sirga; lo que si nos quedó en claro es que se resolvió lo que se necesitaba hacer en la costa, de la manera en que le convenía al country”, sostuvo Rubén Gómez.

Para la multisectorial, al municipio le falta espacio para desarrollar el paseo costero en la zona de los clubes privados porque le vendieron hasta la calle pública al Rincón Club de Campo. “Hubo una venta directa de la tierra de la costa, no se les dio más, porque lo que quedaba era camino de sirga”, insistió.