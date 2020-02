La Delegación de Trabajo media en el polémico despido de guardavidas

Un grupo de guardavidas se reunió con dos funcionarias municipales a fin de solicitar la reincoporación del guardavidas Sergio Salas, secretario laboral de la entidad gremial. La situación será definida mañana en una audiencia en la Delegación de Trabajo.

Salas fue despedido semanas atrás acusado por el intendente Gustavo Gennuso de haberlo "insultado" y haberle "faltado el respeto" cuando visitó la casilla del balneario Centenario. Desde el sindicato señalaron que las acusaciones contra este delegado sindical que tiene 11 años de antigüedad eran falsas.

La reunión de esta mañana en el municipio estuvo encabezada por la subsecretaria de Protección Civil, Patricia Díaz, y la vicejefa de Gabinete, Marcela González Abdala.

"Básicamente escucharon por qué habíamos pedido la audiencia pidiendo la reincorporación del compañero. Fue en buenos términos pero nos dijeron que solo venían a escuchar para comunicarle luego al intendente", expresó una de las guardavidas que participó del encuentro.

Dijo también que desde el municipio plantearon desconocer que "mañana había una audiencia en la Delegación de Trabajo" pero aseguraron que concurrirían para informar la decisión del intendente sobre reincorporar a Sals o mantener su decisión.

"Explicamos también que si bien la reincorporación del compañero es urgente, debajo de todo esto hay 4 años de hostigamiento", planteó la guardavidas. Y agregó: "Si tengo pedir agua oxinagada, si tenés que hacer RCP y no tenés mascarillas, eso genera hostilidad. Si te bajan una casilla y no entran más de 3 personas cuando somos 5, eso genera hostilidad. No hay precedente a nivel nacional de algo así. Ni hablar de las contrataciones, que no tenemos franqueros, ni baños".