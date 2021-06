La elección de Al Asad en Siria

Adalid de su pueblo, el presidente constitucional de Siria desde hace más de 10 años a la fecha, Bashar al Asad, días pasados volvió a ser electo presidente de la antigua y sufrida población Siria para un nuevo período frente al imperio que amenaza a su nación, usurpándole parte del petróleo.

Parte de la prensa internacional que hace campaña al lado de las tropas de ocupación en los lugares que EE. UU. decide saquear, decía que Asad tendría que dejar el poder… Ganó la elección con el 95 de votos a su favor.

Tanto como Irak y Libia, EE.UU. invadió con la excusa de que Irak tenía o fabricaba armas nucleares y que el presidente libio era un dictador. Destruyeron ambos países que hoy en día están en la miseria y le rapiñaron cuanto pudieron a esas naciones que luego dicen están ayudando en su reconstrucción…

Siria, hoy con la colaboración de Rusia, ha encuadrado a EE.UU. para que desaloje sus tropas del país. Pienso que no es casual que EE.UU. persiga sistemáticamente a Cuba y Venezuela; es porque no se subordinan al tener dignos representantes de sus pueblos en el poder, a la inversa de por ejemplo Colombia, que tiene a su pueblo reclamando en sus calles desde hace un mes por paz trabajo y justicia y que tiene ocho bases militares de los EE.UU. en su territorio, ¿o no?

