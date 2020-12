La empresa de transporte interurbano Neuquén - Centenario amenaza con irse

La empresa de colectivos que une Centenario y Neuquén amenaza con irse de la región. El propietario de Expreso Colonia, Rubén Cáceres, afirmó: "yo así no puedo seguir trabajando. En Argentina tienen que cambiar varias cosas, si se comprometen a pagar un subsidio que lo paguen. Si vos demostrás con números que no lo podés hacer, no hay solución, no puedo seguir".



Cáceres afirmó en entrevista con LU5 que debería rescindir el contrato. Además, aseguró que hay una empresa que está en condiciones de hacerse cargo del servicio. Detalló que también tiene colectivos interurbanos, con las mismas máquinas y que conoce el recorrido.

El dueño de Expreso negó estar en negociaciones: "lo único que hay es que yo no tengo la posibilidad de seguir, sino que ellos tienen los coches y pueden seguir".

Explicó que los choferes y demás trabajadores serían transferidos respetando el tiempo de antigüedad en sus puestos. "Ya nos hemos reunido con el ministro de transporte, calculo que estará solucionado", agregó.

Además, Cáceres indicó que en junio se vence el contrato en San Martín de los Andes y no lo renovarían. “De acá (por Neuquén) me voy lo más rápido posible. No puedo seguir trabajando así”, resaltó.

De parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), el dirigente Claudio Coronel, acusó al dueño de querer abandonar la empresa. Puntualizó que la firma depende de los subsidios para pagar los salarios y exigió que la próxima que tome el servicio debe contratar a todo el personal actual.

El dirigente detalló que en Expreso hay unos 60 trabajadores, sin contar los de San Martín.

Coronel recordó que todos los meses hay retrasos en el pago de los subsidios, por lo que presentan notas al Gobierno. "Sabemos del esfuerzo provincial, las partidas no las mandan desde Nación. Está trabado en todos lados, se están preocupando en Salud, que no está mal, pero también hay que prestar atención al resto de los trabajadores", pidió.