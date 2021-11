La falta de agua hará bajar la producción de chivos y corderos en la Región Sur

La sequía que afecta a gran parte de la Región Sur rionegrina y, que en algunas zonas se les suma las plagas, ponen en jaque la producción chivitos y corderos y la supervivencia de los ovinos y caprinos adultos.

El 2021 se viene presentando como un año particularmente “seco” con escasas precipitaciones y las perspectivas climáticas no son alentadoras. Las nevadas del invierno apenas alcanzaron a pintar de blanco el suelo en los sectores más altos, y las lluvias de otoño y primavera no alcanzan a garantizar la suficiente humedad para la producción de forraje y agua para beber. A ello se le suma un tiempo que se viene presentando muy variable.

En el último mes, se han registrado fuertes heladas, neviscas, temperaturas para esta época del año y la presencia del fuerte viento que durante los últimos días castigó fuerte a una zona que viene siendo hostigada por el factor climático desde algunos años.

Los productores, viven con gran preocupación la situación ya que repercute en forma negativa en la crianza de los corderos y chivitos, que por estos días están naciendo, y en el futuro de los animales adultos. Y las perspectivas no son alentadora.

La provincia de Río Negro cuenta con un stock ovino y caprino cercano a 1,5 millones de cabezas y el 90% lo concentra la Región Sur. Este año, en esta zona, las lluvias y nevadas han sido muy dispares. En el este, se llevan registrados más de 300 milímetros de lluvia y en centro, el promedio apenas supera los 100, según datos aportados por campesinos. En la zona de pre cordillera y cordillera, los registros de lluvias y nevadas también se ubican por debajo de la media anual.

Carlos Calfuquir, productor de Los Menucos, quien se desempeña en la Secretaría de Producción de ese municipio, calificó como “dispares” los registros de precipitaciones. Detalló que los campos ubicados en la zona oeste “atraviesan una situación más compleja” que los del este y adelantó que si no llueve antes de fin de año, “vamos a tener un verano muy complicado”. Respecto a los corderos y chivitos para las fiestas navideñas afirmó que “desde hace algunos años la producción caprina viene mermando mucho y prácticamente no hay chivitos. Y en cuanto a los corderos, no creo que tengamos la oferta de años anteriores. De hecho, no hubo para el Día de la Madre, una fecha que en años anteriores marcaba el inicio de las ventas”.

La falta de lluvias repercuta negativamente en la producción de forraje natural. Foto: José Mellado.

La Cooperativa Ganadera Indígena de Jacobacci, nuclea a unos 200 pequeños productores dispersos en una amplia zona de centro oeste de Río Negro y el norte de Chubut. Su presidente, Carlos Mardones, coincidió con Calfuquir en la disparidad de lluvias y nevadas, cuyos registros se ubican muy por debajo de la media anual. “Hay zonas que están más complicadas que otras. El gran problema que tenemos es que no hay forraje natural. Actualmente, en algunos casos vemos que hay corderos y chivitos, pero no sabemos cómo van a esta para fin de año. Desde hace algunos años, durante las fiestas navideñas, esta cooperativa comercializa corderos y chivitos en Bariloche, Las Grutas y el Alto Valle. “Hoy saber cuantos animales vamos a tener disponibles para comercializar, es incierto. Lo que vamos a saber al momento de sacarlos del campo. Quizá haya algunos corderos grandes, pero flacos. La situación viene complicada. También en algunos lugares, como Sierra del Medio y La Salina, -ubicado en cercanías del Paralelo 42- el puma está haciendo mucho daño”, agregó.

El hombre comparó los comportamientos de las chivas y ovejas madres a la hora de amamantar.

“Si la chiva siente que la falta de alimento y su vida está en riesgo, aborta o al momento de nacer abandona la cría. La oveja no. Trata de criar al cordero aunque ella esté débil. Y muchas veces pasa que se muere la madre y la cría” detalló.

A diferencia del 2019, donde las intensas nevadas causaron la muerte de cientos de animales en la amplia jurisdicción de Comallo, este año se presenta secó y con un clima muy variable. “Hace menos de un mes, en plena parición, se registraron heladas y escarchillas que mataron corderos y chivitos recién nacidos” señaló con gran preocupación el secretario de Producción del municipio de Comallo, Saúl Muñoz. Afirmó que “el año viene complicado. Muchas chivas malparieron. Los animales están muy flacos. En algunos sectores se están muriendo madres y crías”.

En el este de la Región Sur, la contracara a la sequía la da un registro de lluvias que superó los 300 milímetros, garantizando abundante pasto y agua para los animales. Sin embargo, el avance de las plagas, como el zorro colorado y, principalmente el puma, viene castigando fuerte a los productores desde hace varios años. “En cuanto a lluvias venimos muy bien este año. Las pariciones son buenas. Cuando llegue el momento de las señaladas, en diciembre, vamos a ver que porcentaje de corderos y chitivos hay. El problema de predación es cada vez más grave. Estimamos que la cantidad de corderos y chivitos, va a estar dentro de la media de los últimos años. Esperemos” sostuvo la ingeniera agrónoma Miriam López, quien desempeña como técnica del Programa Regional Ganadero del Ente de Desarrollo de la Región Sur, en Valcheta, y asesora a la Cooperativa Agropecuaria La Amistad.

Los campesinos afirmaron que los bancos de forrajes, creados por los gobiernos provincial y nacional en distintos municipios y comisiones de fomento, representan una gran ayuda para paliar la difícil situación. Aunque aclararon que si la critica situación se extiende, la demanda se incrementará.

Recomiendan “descargar” los campos

Productores nunca se imaginaron que este 2020 podría presentarse tan seco. Muchos coinciden en que si hubieran sabido que iba a ser tan crítico, seguramente no hubieran puesto a las ovejas madres en servicio. “La mayoría de las ovejas grandes, si no están bien corporalmente, no pueden parir o mueren después de hacerlo. Si esto que está pasando se hubiese sabido con anticipación, los campesinos no hubieran echado carneros. Hoy los animales están en su mayoría flacos. Hay que ver como llegan al próximo invierno. Si no mejora va a haber mortandad” afirmó Mardones.

Ante la sequía que azota la zona, el mayor inconveniente se registra en la producción de forraje. En este sentido, para minimizar los efectos de la falta de alimento, desde algunos organismos vinculados al sector recomienda “descargar” los campos. “Ante esta situación, si reducimos la carga de animales en los campos, vamos a tener menor producción, pero de mejor calidad. Mejores y más corderos y chivitos para el año que viene” señaló el ingeniero agrónomo Andrés Gaetano, jefe de la Agencia Experimental de INTA Jacobacci.

El profesional aconsejó a los campesinos vender capones adultos y ovejas viejas. “Aquellos campos con animales adultos, se recomienda venderlos. Hay animales que hoy están en buenas condiciones, pero si se perpetúa esta situación, en marzo el panorama va a ser más complejo. Por eso también es aconsejable, si esto persiste, no meter las ovejas en servicio el próximo año”.

Organismos vinculados al sector recomiendan "bajar" la carga animal. Foto: José Mellado.

Agregó que ante la escases, la demanda de pastizales debe estar centrada en aquellos animales de mayor productividad, como son las borregas para el primer servicio, y ovejas de 4, 6 y 8 dientes.

Gaetano admitió que “para este año ya están las cartas echadas” y añadió que durante lo que resta de la primavera y hasta el próximo otoño se debe trabajar en obras de agua, con mejoras en los caminos vecinales para poder ingresar a los campos a realizar estos trabajos, y buscar las alternativas para tratar de preservar la mayor cantidad de cabezas posibles.

Consideró que “los bancos de forrajes sirven y mucho”, aunque admitió que “hay productores que se rehúsan a usar forraje para suplementar”. “Si la oveja no tiene buen alimento va a seguir amamantando a su cría, pero su estado corporal va a involucionar. Y lo más probable es que a los 40 días la cría termine muriendo y también puede morir la madre. A veces se pierde la cría y también la madre. Por eso, ante un panorama como el que estamos viviendo y un futuro que no se vislumbra como muy bueno, lo ideal es utilizar todas las herramientas que tengamos para tratar de preservar el stock de animales” sentenció.

La oferta de corderos y chivitos no será la misma de otros años en las fiesta navideñas

Cada año un importante número de corderos y chivitos son comercializados en la amplia Región Sur y también en ciudades de las zonas Atlánticas y Andina y en el Alto Valle. Estos últimos lugares, las ventas se dan antes de Navidad y antes de fin de año. La Cooperativa Ganadería Indígena es la entidad que más animales vende. “Generalmente vendemos unos 1.000, entre corderos y chivitos. Este año, vamos a ver cuantos vamos a poder vender” afirmó Carlos Mardones.

Chiva y chivito. Dependerá de las pasturas su futuro.

Por su lado, desde Comallo salen unos 500 animales con destino a Bariloche. “Sabemos llevar dos jaulas. Una antes del 20 de diciembre y otra después del 26. Este año, esperemos poder llevar aunque sea una jaula” agregó Saúl Muñoz.

Ambos coincidieron en que “el valor de una res de chivito y cordero, de entre 7 y 10 kilos, rondará entre los 7.000 y 8.000 pesos”.

Jacobacci busca reglamentar el tránsito de animales y la faena

Ante la inminente apertura del frigorífico de Jacobacci, concesionado a la Cooperativa JJ Gómez, la Sociedad del Estado del municipio de Jacobacci, junto con otros organismos vinculados al sector productivo, avanzan en la reglamentación del tránsito de animales, desde los campos cercanos, y la faena para consumo familiar y la venta para las fiestas de fin de año. Históricamente, los campesinos ingresan animales faenados en sus campos para el consumo familiar, pero el traslado se hace sin respetar la cadena de frío. En muchos casos, también carecen de guías para el traslado. Por otro lado, aquellos que vender, generalmente faenan en los campos y en lugares no habilitados. El objetivo es poder reglamentar, a través de una ordenanza este accionar, para garantizar la inocuidad y salubridad de los animales y contribuir a la lucha contra el abigeato.