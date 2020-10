La grieta que abrió el virus político

Las dolencias sociales se alimentaron de olvido en la pandemia y resurgen sin maquillaje para fertilizar reclamos que fomentan las diferencias políticas.

El botón rojo se transformó en Neuquén en un raro objeto de deseo. En la semana, un grupo gritó recomendando que se debía accionar sin miramientos y otros, por lo bajo, buscaban superar el pudor que significa anteponer la cuestión económica por sobre la sanitaria y sugerían que se mire para otro lado.

No faltó en el menú quienes en su calidad de abogados plantearon un cuestionamiento legal a la restricción vehicular resuelta por el gobernador Omar Gutiérrez para permitir una marcha, en auto justamente, prevista para el lunes.

La imagen pública que mostró el mandatario provincial fue la de una persona tironeada por varios lugares (e intereses) y con los bolsillos salidos para afuera para mostrar escasez de fondos. “Convivir para vivir”, fue la frase que eligió para reclamar entendimiento para dirigirse al país cuando fue invitado a compartir tribuna con el presidente Alberto Fernández.

¿Hay opciones por el sendero del medio que le permitan al gobernador dar un respiro al sistema de salud que ya está colapsado, sin afectar la actividad económica y la libertad individual?

Nadie acierta a una respuesta satisfactoria sin partir de bases fácticas si no subjetiva. En el gobierno se razona que si la gente no se moviliza en auto se reduce la posibilidad de que se realicen reuniones sociales que son el nido de los nuevos contagios. Quienes se oponen aducen que no es así porque se deben establecer medidas más represivas en función de que quien se movilice en auto, dentro del habitáculo, disminuye la diseminación del virus a diferencia de peatones que se reúnen en sitios públicos sin medir consecuencias.

Los más de 200 días de cuarentena inquietan a sectores que, hasta ahora, habían estado en cierta hibernación contemplativa, como los gremios estatales que comenzaron a expresar su disgusto con caravanas y manifestaciones callejeras.

También tomaron coraje actores que estaban invisibilizados o no tenían una representación formal. Se hizo notar un grupo de 600 pequeños comerciantes que no recibió créditos porque no podía ponerse al día con los monotributos, víctima de robos e imposibilitado de obtener el sustento diario para comer o, en el mejor de los casos, pagar el alquiler.

Un merendero del sector paupérrimo más nuevo de la ciudad de Neuquén ubicado a pocos metros de la autovía norte, el portal de acceso a la riqueza hidrocarburífera, asistía a unos 35 chicos en marzo y ahora debe ingeniárselas para atender a unas 250 personas que hacen cola desde horas tempranas para obtener un paquete de fideos o un litro de leche.

Los tironeos por la caja provincial son inocultables y permean decisiones que deben tamizarse por la grieta en la cultura del campamento.

Centenario y San Patricio del Chañar están jaqueadas por tomas de terrenos fiscales y privados en las que las recetas aplicadas en la ciudad capital no muestran efectividad al momento de encontrar una salida.

No son conflictos de la pandemia, sino que estaban como un germen y fueron tapados por las urgencias sanitarias y políticas.

“Son emergentes de aspectos que se tapaban o se solucionaban con el bolsillo grande que tenía el MPN cuando todavía la actividad hidrocarburífera le sonreía”, opinó un opositor. “Nadie sabía cuánto iba a durar, nunca se esperó que se podría llegar a la saturación del sistema de salud que siempre fue la bandera que mostró el gobierno hacia adentro y hacia afuera. Todo el mundo presiona, y cuando se le pide un esfuerzo ponen condiciones”, se defendió un conocedor de las decisiones oficiales que con altibajos se expresan como un brote verde con o sin fertilizante.

Al preguntar acerca de las condiciones se apuntó a sectores de servicios profesionales y no a los políticos.

En definitiva, los problemas que no se resolvieron en la -por contraste- prosperidad quedaron supurando bajo la fina piel de la realidad. La grieta que se ignora en la disputa verbal se puede transformar en un hueco si se la quiere combatir de la misma forma.