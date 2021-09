La guía de espectáculos para este fin de semana

El destacado I

9° Festival Nacional de Teatro

En Roca

Este fin de semana continua la novena edición de festival de teatro organizado por el IUPA y Fundación Cultural Patagonia.

Este viernes, a las 20, sube a escena la obra de Córdoba “Bufón”, con dramaturgia y dirección de Luciano Delprato y la actuación de Julieta Daga.

El sábado, también a las 20, será el turno de “Delirio” (foto), de El Bolsón. Dirección de ANdrea Vegazzi, las actuaciones de Pampa Diaz, Camila Ocampo, Andrea Vegazzi y Natalia Manuel. Música de Anahí Pereyra.

Ambas obras en el Auditorio de Fundación Cultural Patagonia.

El destacado II

Fernando Sanjiao llega "Solo" a Neuquén

Fernando Sanjiao es un maestro del humor, del stand up, de arrancar carcajadas. Esta vez propone un viaje lleno de frustraciones, enojos sin sentido, culpas, autocastigos y miserias en las que, extrañamente, el público se va a reír. Se trata de “Solo”, el unipersonal que dará esta noche en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén), con entradas, de 1000 y 1200 pesos, a la venta en boletería del Casino Magic y venta web en www.entradauno.com.ar

Sobre el espectáculo, Sanjiao le contó a Río Negro: “El stand up es como una charla cualquiera donde uno cuenta algo y el público te acompaña con risas, silencios y aplausos. Y como toda charla, el contexto lo es todo. Sí, comienzo hablando mucho de la pandemia, la cuarentena y todas las locuras que nos pasaron en 2020. Es un gran hecho de liberación poder hablar de estos temas. Después, me gusta hablar de nuestras costumbres, nuestra manera de enfrentar esta pandemia desde un padre criado y nacido en clase media. Prometo también traer muchos recuerdos de nuestra forma de criarnos en el escenario”.

Teatro

Ámbito Histrión

“La penúltima oportunidad”

Este viernes, a las 21, sube a escena esta obra escrita por Rafael Bruza y dirigida por Dardo Sánchez. Actúan Laura Sarmiento y Silvana Feliziani. Reserva de entradas: por whatsapp al 2995713050.

“¿Y usted quién es?”



Este sábado, a las 21:30, la segunda función de esta obra producida por la compañía Crash Teatro Texto de Ignacio Domínguez sobre texto original de Christian Cardozo, dirección de Pablo Todero y las actuaciones de Eugenia Allub, Verónica Fallik, Ariel Azcurra y Juan Fontana. Entradas: $700. Reservas al 0299-154530771.

“Océano mar”

Esta creación colectiva de danza teatro se presenta este domingo a las 20. Intérpretes y creadoras: Patricia Alzuarena, Bia Baldim, Fiorella León Espina

y Mariana Sirote.

Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén.

El Arrimadero

“Adicta a vos”

Este viernes, en doble función, a las 20 y 22, comienza a despedirse esta obra de Marcos Carnevale, con dirección y puesta en escena de Leandro Stepanchuc y las actuaciones de Natalia Barber, Fernanda D’Argenio, Camila Norro, Caro Sancho y Cintia Veliz. Entradas $600. Reservas al 2994155215.

“Erótica 2”

Este sábado, doble función, a las 20 y a las 22, “Erótica 2”, teatro para adultos +18. Idea, puesta en escena y dirección de Leandro Stepanchuc. Actúan Ely Navarro, Gastón “Tota” Vásquez, Leandro Stepanchuc, Natalia Barber, Cintia Véliz, Walter Pailacura, Jesús Hernández, Octavio Iribarne, Priscila López, Gema Beltrán y Pablo Bilbao. Entrada General $800 - Vip $1000.

“Palabras que no dijimos”

Ganadora del concurso de Dramaturgia del Teatro Cervantes, se despide este domingo a las 20. Escrita por Fernanda Marino y dirigida por Silvana Feliziani. Actúan Agostina Chiapetta Bersán, Alejandra Kasjan y Martín Muñoz Pérez

Entradas anticipadas al 2994155215

El Arrimadero

Misiones 234, Neuquén

Te.Ne.As.

“Las dos Fridas”

Este sábado, a las 21, La Fratta Teatro presenta “Las dos Fridas”, con dirección de Alejandro Bastidas. El popular cuadro Las Dos Fridas cobra vida en un mundo de muertos. Equipo de producción: Luis Añez en Buenos Aires, Wilkhender Magallanes en Córdoba y Nirvana Sanchez y Marta Aponte en Neuquén. Bono contribución $500 anticipadas, $600 en puerta. Reservas y anticipadas: 299 4102040.

“Sibilinas”



Este domingo, desde las 20:30hs, el elenco TransHumans Theatre llevará adelante la última presentación del ciclo de unipersonales

En esta oportunidad se presentarán las obras: “Obtura Repulgue”, escrita y actuada po: Alejandra Sponda; y “Seísmos Chorreantes” (Estreno), escrita y actuada por Caro Matos.

Dirección de obras: Sofy Avila.

Entradas: $600 anticipadas y $700 en puerta.

Reservas y consultas al 299 5528 165.

TeNeAs.

Leguizamón 1701, Neuquén

Club de Arte El Biombo

“Varietetas”

Este viernes habrá doble función del espectáculo “Varietetas”, a las 20 y a las 22.30. Actúan: Valentina Bosch, Caro Burlando, Aye Ancatén Ureta, Tatiana Canale, Mika Ockier y Mariana Calcumil. Valor de la entrada $600. Reservas al teléfono 2984-120047

“Vos y mi memoria”

Este sábado y domingo, a las 20, estrena en esta sala el espectáculo “Vos y mi Memoria”. El equipo está integrado por Gastón Krahulec, Nora Costanzo, Claudia Gómez Luna y Fernanda Gómez Murillas. El diseño de sonido lo realizó Federico Urdinez y, tanto la iluminación como la asistencia, Claudia Britos. Sebastián Torasso, voz y texto del campo sonoro y César Manosalva, fotografías. Reservas al teléfono 2984204553.

Club de Arte El Biombo

Rodhe 1464, Roca

Casa de la Cultura

Turbias golondrinas

Música

Este viernes a las 21, en el Hall Superior de la casa, tocan las Turbias Golondrinas, banda local que, desde 2015, tiene su propio repertorio de canciones que van desde el rock, reggae y ska al tango. La banda está integrada por Carlos Acosta en guitarra y voz, Gabriel Tiznado en guitarra, Gennaro Nori en bajo, Ángel Gustavino en percusión y Coca Roteño en voz.

Entradas: anticipadas y socios $300, en puerta $400. Reservas vía WhatsApp: 298 4590848. Las reservas se toman hasta las 13hs del día del espectáculo. Las reservas no abonadas, luego de 15 min de haber comenzado la función se caen.

“La misma Luz”

Pukuy Mujeres Folklóricas

Este sábado, a las 20, la compañía Puquy Mujeres Folklóricas presenta en Sala II “La misma luz”. Puquy se formó hace dos años en Patagonia por bailarinas de Neuquén, Río Negro y alrededores. Su vértebra fundamental es trabajar diciendo algo, cada obra que presentan busca en lo corporal hacerla propia a su ser.

Entradas: anticipadas y Socios $500, en puerta $550.

Bembé Sur

Música

El sábado a las 21 se presenta Bembé Sur con ritmos caribeños y latinos al Hall de CDC.

La agrupación está conformada por músicos docentes del IUPA, con formaciones específicas en sus especialidades, aportando gran nivel en la ejecución de un repertorio centroamericano y caribeño, con gran influencia de ritmos como el funk, el flamenco, el jazz, en el abordaje de un repertorio de creación propia.

Bembé sur está integrado por Ignacio Camba en bajo, Bruno Calanni en guitarras, Francisco Araya en percusión y voz y Nelson Vargas en percusión, trompeta y voz. Y contará esta noche con Alex Gonzalez en timbales, Francisco Álvarez en trombón, Santiago Talmon en Saxo y Daniela Arévalo en Coros como invitados.

Entradas: anticipadas y socios $400, en puerta $500. Reservas: 2984590848. Las reservas se toman hasta las 13hs del día del espectáculo. Las reservas no abonadas, luego de 15 min de haber comenzado la función se caen.

“Dúo Decidoras”

Teatro para las infancias

Este domingo a las 17 llega “El valle de los cuentos” de la mano de Decidoras y compañía. Moni y Dani buscan un árbol muy particular, un árbol de historias ¿Lo encontrarán? si es así, las decidoras contarán los cuentos con hermosas canciones para acompañar.

Entradas: anticipadas y Socios $350, en puerta $400. Viniendo 3 o más personas del mismo grupo, las entradas quedan en $300. Reservas: 298 4590848

Cine club TYO

Este domingo, “Amor y anarquía” (1973), de Lina Wertmuller. Se dará sala a las 18:15 para luego realizar una introducción al film y su director. La proyección de la película comienza a las 18:30hs. Las butacas se asignarán de acuerdo al orden de llegada.

Bono contribución: $350, socios $250. Reserva: solo vía Whatsapp +54 9 2984685142.

Teatro a la carta

Este domingo a las 20:30 se levanta el telón el show clásico de “Teatro a la Carta”.

Los actores ponen en escena una serie de juegos de improvisación teatral con diferentes estilos, utilizando como principal recurso las propuestas de los espectadores. Entradas: anticipadas y socios $500, en puerta $700.

Casa de la Cultura

9 de Julio 1043, Roca

Música

La Filarmónica, con música de Agri

En Viedma



La Orquesta Filarmónica de Río Negro se presenta en la capital rionegrina este viernes y el sábado con una propuesta que incluirá doble presentación ambos días en el Centro Municipal de Cultura a las 19 y a las 21 horas.

Cada uno de los programas tiene un formato y un contenido particular. El programa sinfónico a cargo de la Filarmónica con la dirección de Martín Fraile y la presencia solista en violín de Rafael Gíntoli y Pablo Agri interpretará obras de Antonio Agri; en tanto que en el concierto camarístico se podrá disfrutar del dúo formado por Rafael Gíntoli junto a Paula Peluso en piano con un repertorio que abordará música de distintos géneros.

Las entradas tanto para los dos conciertos del dúo como para los dos de la Filarmónica son sin cargo y se retiran en el Centro Municipal de Cultura de 9 a 13 y de 16 a 20.

Sinfónica del Neuquén

Beethoven & Mozart

Una nueva función de la Orquesta Sinfónica del Neuquén en Cine Teatro Español, este viernes a las 21. Bajo la dirección del Maestro Andrés Tolcachir se ofrecerá el concierto “Beethoven & Mozart”. Solista invitado: el pianista Nehemías Aguilera, de Cutral Co.

El programa incluirá el siguiente repertorio:

• LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concierto para piano n°2 Op.19

• WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sinfonía n°38 “Praga” K504Entradas: $500 general, jubilados y menores de 25 años $300.

MNBA Neuquén

Desde este sábado a las 19 se podrá disfrutar de diversas actividades en los espacios del museo: continúa la muestra temporal NC4 “Puentes”, ciclos de cine, conversatorios, visitas a la sala de arte, “Contame un cuadro” y talleres de arte.

Ciclo de cine mudo + conversatorio

“El asalto” (De aanslag, 1986), del director ons Rademakers. Sinopsis: Un médico holandés, atormentado por los recuerdos de la infancia de la Segunda Guerra Mundial, lucha por encontrar la paz mientras pasa su vida buscando respuestas.

Coordina: Carlos Lombardi

Auditorio MNBA Neuquén. Cupos limitados. Entrada libre y gratuita.

De la quietud al movimiento

Taller de arte

Este domingo a las 16.30 se realizará el taller de arte “De la quietud al movimiento”, en el cual los niños y niñas conocerán distintos tipos de obras presentes en la sala del MNBA Neuquén. Al finalizar la visita realizaran una obra reinterpretando características principales del arte cinético.

Edad: 5 a 10 años. Link de inscripción: https://forms.gle/4XHAzzCBMLVZsK8LA

Los padres deben quedarse en las instalaciones del Museo durante el desarrollo del taller.

Contame un cuadro

Este domingo a las 19 el profesor Lucas Guevara presentará una puesta al día de su investigación de tesis sobre el artista argentino Jorge Casals y su escultura “La Maternidad” de 1950. ¿Es esa escultura otra de las “Evitas prohibidas” de la historia del arte argentino? ¿Qué rol juegan los catalanes antifranquistas exiliados en nuestro país desde 1939 en la vida de Casals?

Actividad libre y gratuita.

Horarios: Martes a sábados: 9:30 a 20

Domingos: 16 a 20

Actividades de entrada libre y gratuita.