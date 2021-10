La ideología que mata

Todos tenemos distintas ideologías, que hasta pueden ser distintas pero se percibe sentido común. La que estamos atravesando, creo que no tiene nada que ver con la coalición sino con Cristina y La Cámpora, es por eso que el Presidente sin ninguna valentía toma medidas desastrosas; ejemplos: vacunas Pifzer, que después se compran por desesperación eleccionaria, tendríamos 40.000 muertos menos; la doctrina del repudiable Zaffaroni: soltar 11.000 delincuentes que matan y roban día a día y salen enseguida; cuando el ministro de inseguridad dice que están hasta las manos y que no tienen personal, no quieren que la clase pobre y media trabaje y hacen de la ciudad un caos; Guzmán se desdobla para cerrar con el FMI y Cristina el mismo día decía que no iban a pagar; en la Patagonia hay ataques terroristas y la gobernadora pidiendo fuerzas federales, negándoselas diciendo que no es terrorismo; jueces absolviendo de manera descarada lo del pacto con Irán, que sólo con las escuchas te da escozor, y no queriendo escuchar a 300 testigos; intentaron quedarse con Vicentin; con campos y tomas en todas las provincias; imprimen las 24 hs. y vacían cajas como las del PAMI.

Ellos cambian de ideología cuando tienen que vestirse, comer en Puerto Madero y vivir en Recoleta. No es que vamos camino hacia Nicaragua, Cuba y Venezuela; ya lo estamos transitando…

David Martens

DNI 7.606.829



EL BOLSÓN