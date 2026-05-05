Martes de tormentas en el Alto Valle: ¿hasta cuándo sigue la lluvia y qué pasa con el viento?

Tras el ingreso de aire polar a la región y el leve cese del viento, la lluvia terminó llegando a al Alto Valle. El lunes por la noche empezaron a registrarse las primeras precipitaciones que se mantuvieron constantes durante toda la madrugada hasta marcar el inicio de esta mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aclaró que o se prevén alertas por precipitaciones en la zona valletana, pero con el pronóstico informó hasta cuándo seguirán estas condiciones.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 28 de marzo

De acuerdo a los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 5 de mayo la temperatura máxima en Neuquén y Roca llegará a los 17°C durante la tarde.

Por su parte, la mínima se posicionará en los 11°C y 12°C respectivamente, ofreciendo un inicio de jornada fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que estas se registrarán en forma de lluvia y chaparrones aislados durante todo el día aunque se espera una leve mejoría hacia la noche.

Sin embargo el pronóstico resaltar que pueden cesar al final del día, se anticipó que el miércoles podrían registrarse tormentas más intensas. Respecto al viento, este se mantendrá leve con velocidades entre 23 y 31 km/h.