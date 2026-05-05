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Sociedad

Murió un motociclista tras chocar contra un auto sobre la Ruta 250, entre Lamarque y Luis Beltrán

El grave siniestro ocurrió durante la noche del lunes 4 de mayo. La Policía aún investiga cómo ocurrió el impacto.

Redacción

Por Redacción

Foto: gentileza, Radio Municipal 96.5.

Foto: gentileza, Radio Municipal 96.5.

La Ruta 250 fue escenario de un grave choque que dejó como resultado una víctima fatal. El hecho ocurrió el lunes por la noche en Valle Medio, precisamente entre las localidades de Lamarque y Luis Beltrán.

Grave choque en la Ruta 250: lo que se sabe

El comisario Juan Carlos Bautista confirmó a Diario RÍO NEGRO el hecho y mencionó que se ubicó a la altura del kilómetro 277 de la Ruta Nacional. La víctima fatal es un hombre que circulaba a bordo de una moto.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió el siniestro, se supo que el impacto fue contra un vehículo que circulaba en el mismo sentido que el motociclista.

Debido al fuerte choque, el hombre sufrió lesiones a las que no logró sobrevivir. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima.


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La Ruta 250 fue escenario de un grave choque que dejó como resultado una víctima fatal. El hecho ocurrió el lunes por la noche en Valle Medio, precisamente entre las localidades de Lamarque y Luis Beltrán.

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