Protesta en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti este martes: Unter inicia las 48 horas de paro docente

El gremio docente Unter inició este martes el paro de 48 horas anunciado días atrás. Para la jornada de hoy, las diversas seccionales del Alto Valle se unieron en una protesta en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti.

Según explicaron desde el gremio a Diario RÍO NEGRO, se trata de una volanteada. Por el momento no hay interrupciones en el tránsito pero si podrían generarse complicaciones en las proximas horas. Además, los docentes indicaron que no descartan aplicar la modalidad de «cortes intermitentes».

Ahora, los docentes están apostados en la zona del expeaje, frente a Vialidad Nacional. En paralelo, Gendarmería lleva adelante el protocolo antipiquetes, evitando que se interrupa el tránsito.

Protesta de Unter en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti: los motivos del reclamo

El gremio Unter comenzó esta mañana un paro provincial de 48 horas que se extenderá durante el martes 5 y miércoles 6 de mayo, en el marco de un conflicto que mantiene con el gobierno provincial.

La medida fue definida en el Congreso del 22 de abril en Fernández Oro y quedó sujeta al reclamo de un llamado a paritaria para seguir negociando, que debía concretarse antes del 30 de abril.

«Sin respuestas del Gobierno, profundizamos el plan de lucha en toda la provincia», expresó Unter en un comunicado, en el que convocó a una adhesión «contundente» a la medida.

Entre sus peticiones, Unter insiste en una recomposición salarial que ubique el salario mínimo docente en dos millones de pesos, el pase progresivo de sumas no remunerativas al básico y la continuidad de la actualización por inflación, con incorporación de un índice patagónico.