Se achica el superávit de Neuquén, pero Rolando Figueroa cerró el trimestre con números en verde

El gobierno de Rolando Figueroa consiguió cerrar el primer trimestre del 2026 manteniendo el superávit, pese a un aumento de gastos corrientes por encima de la inflación y una apuesta mucho mayor que el año pasado a la obra pública.

Los números publicados por el ministerio de Economía indican que Neuquén finalizó marzo con un resultado financiero de 65.234 millones de pesos, un número menor en términos nominales y reales al de igual período del año pasado.

La gestión provincial mantuvo un equilibrio ajustado por efecto de gastos que subieron al ritmo de la inflación y recursos que no lo hicieron en igual medida.

A la caída de envíos nacionales, sostenida desde la asunción de Javier Milei, se sumó un crecimiento moderado de recaudación y regalías en los primeros meses del año. Recién a partir de abril se espera una mejora en los recursos hidrocarburíferos atada al alza del barril de petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Los ingresos corrientes totalizaron cerca de 1,7 billones de pesos (1.696.966 millones), un 40% más en la comparación interanual con el primer trimestre del 2025. Por lejos, las regalías fueron las que más aportaron a la canasta de recursos mensuales de la Provincia, con 2,3 billones de pesos (2.303.729 millones).

La recaudación propia, en cambio, totalizó 489.390 millones en el trimestre, seguida de los recursos de origen nacional como la coparticipación, por 269.182 millones.

El peso de los sueldos

En cuanto a los gastos corrientes, fueron cerca de 1,5 billones de pesos en el trimestre (1.465.026 millones), según los datos publicados por Economía. El alza interanual fue levemente más bajo que el de los ingresos, ya que alcanzó un 38%.

La partida de personal, es decir, del pago de salarios de los trabajadores estatales, se llevó el 73% de los gastos corrientes, con 1 billón de pesos (1.064.338 millones) desembolsados en tres meses. La suba interanual en este rubro fue mayor a la del promedio, de un 41,3%.

El segundo rubro con más erogaciones fue el de las transferencias a municipios: se enviaron 218.285 millones, un número que marchó por detrás de la inflación, con apenas un 30% de suba interanual.

Resultado positivo

El resultado económico, es decir, los recursos corrientes versus los gastos corrientes del trimestre, fue positivo, con 231.939 millones de pesos en verde.

Si a eso se le suman los ingresos de capital por 4.782 millones y se le restan los gastos de capital, que totalizaron 169.369 millones en el período, el resultado financiero mantuvo el superávit, aunque más acotado: fueron 65.234 millones de pesos, un 20% menos en términos nominales que en igual período de 2025.

La inversión en obra pública fue la que movió la balanza, en gran medida, ya que en los primeros tres meses del 2026 se destinaron a Inversión Real Directa 147.824 millones de pesos, un aumento interanual de la partida del 144%.