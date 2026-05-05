El hijo del exilio que eligió Neuquén, llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una novela sobre fútbol y ultraderecha

El escritor español que eligió a Neuquén como su hogar, Jordi Aguiar Burgos, presentará su libro «Pelota Manchada» en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este 6 y 7 de mayo. Con dos obras anteriores ya publicadas, esta novela negra representó su mayor desafío profesional y personal. Según el autor, busca entablar un diálogo entre el fútbol, las masculinidades y la ultraderecha: «Este es un libro cuyo lector potencial son los jóvenes, pero son los jóvenes varones de esta etapa».

Para llegar hasta la publicación de «Pelota Manchada», primero hay que recorrer la historia de Jordi, una historia que comenzó muy lejos de la Patagonia. Nació en Valencia, España, en el seno de una familia marcada por el exilio político de los años 70. Su madre, una argentina sobreviviente de la ESMA, y su padre, un uruguayo exiliado, se conocieron a orillas del mar Mediterráneo.

Desde muy chico sintió un fuerte lazo con el fútbol, tal vez porque lo llevaba de regreso a sus raíces. «Uno de mis primeros recuerdos infantiles es ver a todos esos exiliados políticos en Valencia llorando de felicidad porque Argentina había ganado la Copa del Mundo. Era un llanto de felicidad, pero en el que también estaba inscripta la tragedia porque no podían abrazar a sus familiares, no podían salir al barrio a abrazar a sus amigos», relató el periodista y escritor.

Este 6 y 7 de mayo participará de la Feria Internacional del Libro. (Foto: Cecilia Maletti).

Desde el su primer día en Neuquén hasta su presente con «Pelota Manchada»: la historia de Jordi Aguiar Burgos

El 11 de abril de 2005, Jordi pisó suelo neuquino con «una mochila llena de ropa y una valija con libros y una computadora». Antes había vivido en Uruguay, el país donde nació su papá, y después sintió la necesidad de mudarse a la Argentina. La Patagonia sería clave para empezar a escribir. «Me instalo acá en Neuquén y lo primero que hago es anotarme en Letras (en la Universidad Nacional del Comahue) porque siempre había sido una cuenta pendiente», contó. Allí, además, empezó a militar en los movimientos sociales y comenzó a trabajar como comunicador y periodista.

Su curiosidad y su herencia familiar lo empujaron a indagar en el pasado de la región. Su padre desciende de la familia fundadora del diario El País de Uruguay, una estirpe marcada por el periodismo y los duelos de honor. «Mi bisabuelo Washington Beltrán muere a manos del presidente de Uruguay tras escribir una editorial en el diario», recordó Aguiar Burgos y agregó: «Es muy interesante porque sucede en el mismo año que lo asesinan al periodista Abel Cháneton aquí en Neuquén, que es una de las primeras historias que yo investigo cuando vengo. Por eso escribo mi primer libro, Neuquinidades».

En esa obra, el autor explora la identidad local y la política a través de hitos históricos. El texto nació además como una herramienta de resistencia cultural. Según Jordi, el primer capítulo rescata las historias del «Circuito de Identidad NQN», un proyecto de cartelería histórica que él mismo creó en la Secretaría de Derechos Humanos para fortalecer la mirada social de la ciudad.

Tras su primera publicación, Jordi se animó a profundizar en una faceta más íntima con su segundo libro, Due10s. Nació desde las entrañas después de la muerte de Diego Maradona en 2020. En ella, el escritor procesó el impacto personal de la pérdida del ídolo y la relación entre la identidad individual y lo colectivo. Fue el paso previo necesario para llegar hasta su último libro.

Pelota Manchada se distancia de sus trabajos anteriores al abrazar la ficción en su primera «novela negra». «Es un policial totalmente radical con asesinatos, muertos, policías y tecnología involucrados. Todo sucede mientras se desarrolla el Mundial de Qatar. Lo único que sabemos es que Argentina fue campeona del mundo. ¿Cómo llegó a serlo? Bueno, eso hay que descubrirlo», adelantó Aguiar Burgos.

La novela funciona como un testimonio de época que denuncia el avance del «tecnofeudalismo» y el poder de las plataformas sobre los Estados. Para el escritor, el texto captura el clima social que precede al ascenso de la ultraderecha. «Es algo que uno podía sentir que estaba pasando en el año 2022. Que Argentina haya sido el primer país en la historia que no festeja con sus autoridades de Estado, que no va a la Casa Rosada, que no se saca una foto con el presidente, es algo que no había pasado nunca en la historia de los mundiales. Nos está diciendo que ahí hay una crisis democrática y que en el fútbol también la podemos visualizar», remarcó.

Jordi concibe su obra como una herramienta de intervención social. Su mirada se posa con preocupación sobre las masculinidades y el cambio de paradigma en la construcción de la identidad. Para el autor, este sector atraviesa una profunda crisis de representación. «Estoy empezando a hablar con los docentes para establecer esas charlas, sobre todo con los jóvenes varones, porque creo que en esta crisis democrática, el joven varón es el que está expuesto», comentó.



El escritor sostiene que las formas de «ser varón» hoy son mucho más difusas que en el siglo XX, y es en esa incertidumbre donde la ultraderecha logra captar voluntades a través del individualismo. Frente a esto, la novela reivindica la épica de lo compartido y la memoria de la movilización popular de 2022. «Ser feliz en soledad es mucho más aburrido que ser feliz en comunidad», aseguró.

Escaneando el QR impreso en el libro se accede una faceta más amplia con contenido transmedia.

«Pelota Machada», el nuevo libro de Jordi Aguilar Burgos. (Foto: Cecilia Maletti).

Conversaciones sobre Lionel Messi, Diego Maradona y el fútbol actual

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Aguiar Burgos analizó a los máximos exponentes argentinos del fútbol. Definió a Lionel Messi como el «hijo sano de la FIFA», un trabajador que jamás se sale del guion y respeta con rigor los manuales de la institución. A diferencia de Diego Maradona, quien «pagó altos costos por sus posturas rebeldes», el actual capitán argentino se adapta de forma permanente a las reglas del mercado.

Para el autor la foto de Messi junto Donald Trump responde al nuevo ecosistema que habita el jugador en la MLS de Estados Unidos. «Estoy convencido de que si Messi hubiera seguido en el Barsa, nunca hubiera aparecido una imagen de él con Trump», enfatizó el escritor. Para él, el astro simplemente acata las reglas del juego que dictan sus compromisos comerciales en Miami.

Señaló que ese desapego por las causas sociales marca un fuerte contraste con el fútbol de décadas anteriores. Jordi recordó que en los años 90 los jugadores de primera división se solidarizaban con las protestas docentes en la Plaza de Mayo, «un compromiso que hoy desapareció casi por completo». Mientras algunos referentes europeos muestran hoy una conciencia política más explícita frente al avance de ideologías radicales, los ídolos locales parecen inmersos en una burbuja de intereses corporativos donde el «bien común» ya no es una prioridad.

En este escenario de «tecnofeudalismo», el fútbol actual funciona como un reflejo de la crisis institucional que atraviesa el país. El autor advirtió que la falta de compromiso de los protagonistas y la priorización de la ganancia individual sobre el sentimiento popular anticipan los problemas de representación de la sociedad argentina. La imagen de los ídolos junto a los grandes poderes económicos ratifica que, en el negocio actual, los hinchas son el último eslabón de una cadena de intereses ajenos.

Cronograma de presentaciones

Feria Internacional del Libro (Buenos Aires):

Martes 6 de mayo (15:00 hs): Presentación y firma en Stand 1123, Pabellón Verde (Editorial Dunken).

Presentación y firma en Stand 1123, Pabellón Verde (Editorial Dunken). Miércoles 7 de mayo (16:00 hs): Charla sobre fútbol e identidad en el Stand del Ente Patagonia.

Gira por España: