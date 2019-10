La imagen que muestra el cruce Macri - Fernández en el debate presidencial

El segundo debate presidencial, de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, dejó muchas perlitas. Entre ellas, la imagen de un picante intercambio entre Alberto Fernández (Frente de Todos) y Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) ratificó la versión que el clima se tensó cuando el primero hizo referencia al padre del segundo respecto de la cartelización de la obra pública.

Ese malestar y el posterior reclamo de Macri a Fernández quedó registrado en una toma del fotógrafo Fabián Marelli, para "La Nación", en la conclusión del primer bloque de temas.

Según indicaron fuentes en el lugar, el cruce se dio luego de que el referente del Frente de Todos mencionara a Franco Macri en el ítem de Empleo, Producción e Infraestructura.

El mandatario desafió al opositor por la corrupción kirchnerista y afirmó "difícil de creer" que "no vio nada" mientras era jefe de Gabinete. Además, hizo mención a los negocios de Lázaro Báez, Daniel Muñoz, Antonini Wilson y José López.

A su turno, Fernández no se quedó callado y le respondió: "Usted se pregunta cómo yo en mis años de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública. ¿Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción de la obra pública, Presidente? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó, cuando su padre murió, que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio, a mí no me va a correr".

Pero el enfrentamiento no fue solo para la hinchada que seguía el intercambio paso a paso, sino que en el corte de la transmisión los candidatos volvieron a retrucarse. De acuerdo a los testigos, Macri le planteó a Fernández que no le pareció "de buen gusto" el comentario. "No podés agarrártela con alguien que no se puede defender", habría criticado.

—Qué te haces el ofendido si fuiste vos el que dijo que tu papá era un corrupto. Sos un inmoral—, le devolvió la gentileza Fernández, quien también le habría dicho "mentiroso".

El opositor hizo mención a los dichos de Macri después del fallecimiento de su padre en marzo último, quien señaló que Franco Macri "formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo" y reconoció que "había cometido un delito", en declaraciones con Luis Majul.

Finalmente, la imagen dio cuenta de que el debate no había sido todo lo cordial que hubiese gustado a sus coordinadores.