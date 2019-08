La Justicia pidió informes a Provincia sobre los residuos petroleros en Plottier

La fiscalía de Delitos Ambientales analiza si el vertido clandestino en una zona urbana de Plottier de residuos de la actividad petrolera constituyó delito. En tanto solicitó informes a la secretaría de Medio Ambiente de la provincia para avanzar en las actuaciones.



El lugar fue “saneado” por un camión vactor que retiró parte de la cubierta vegetal en el terreno donde se volcó una camionada de bolsas de arena que se utilizan en la actividad hidrocarburífera.



Adentro de las bolsas vacías, había otros recipientes también vacíos pero con restos de material, y algunos de esos envases, estaban etiquetados como material peligroso y contaminante.



“Le solicitamos a la subsecretaría de Medio Ambiente, que es la que controla, que nos responda si el trabajo satisface o no la remediación del lugar”, dijo el fiscal Maximiliano Breide Obeid.



Agregó que “estamos solicitando un informe a la subsecretaría de Medio Ambiente sobre los hechos ambientales y luego analizar el saneamiento”, destacó el fiscal.



Un grupo de vecinos del sector analizaba de cerca la actuación judicial y se reunió para analizar la posibilidad de constituirse en querellantes.



Víctor Olmedo, vecino de la Colonia 2 de abril de Plottier, a la salida de la zona urbana, destacó: “esto ocurrió el sábado al lado de mi casa, ocurre porque no hay ministerio de Medio Ambiente y no hay quien ejerza el poder de policía”, opinó. Recordó que no es el primer incidente con esta basura petrolera “sí del vertido acá, pero ya hubo problemas la semana pasada cuando se querían deshacer de estas bolsas”, sostuvo.



Breide Obeid indicó que se estableció la procedencia del residuo y el transportista en el caso de lo que se buscó depositar sobre un terreno urbano en Plottier; en tanto indicó que “sigue en investigación” el incidente con el mismo tipo de bolsas que iban a deposición final en el basural de Añelo.



El gerente del Ente de Desarrollo de Plottier (EDEP), Marcos García indicó que el sábado constataron al menos unos nueve metros cúbicos de las bolsas de arena vacías, que adentro tenían otros envases. De esos, algunos tenían etiquetas de empresas de servicios petroleros y de la transportista que advertían que contenían material peligroso.



La firma Crexell SA levantó todo el residuo por la tarde del sábado y luego absorbió la primera capa vegetal sobre el terreno con un camión vactor.