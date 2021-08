La marcha de las piedras recordó a los muertos por covid, en medio del escándalo por la foto en Olivos

A los pies de la Casa Rosada y también en la residencia de Olivos, decenas de ciudadanos depositaron una piedra de manera simbólica y en memoria de familiares o amigos fallecidos en el marco de la pandemia.

El silencio, entrecortado por aplausos, reinaba en medio de los manifestantes, mientras desde las calles cercanas llegaba el eco de las bocinas de protesta.

La protesta tiene un especial contexto ya que fue convocada por las redes sociales en medio de la polémica política desatada con la difusión de la foto del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia presidencial durante julio del año pasado, en medio de la cuarentena más dura.

“Familia desmembrada, no son números ni piedras. Son seres queridos, que no pueden despedir. Mucho dolor”, señaló un afiche sobre el piso, sostenido por varias piedras sobre las que se leen nombres de personas que fueron víctimas del covid-19.

Los vecinos de la ciudad se fueron acercando a Plaza de Mayo en las primeras horas de la tarde para compartir sus historias de vida y sus vínculos con las víctimas. También se registró el mismo acto de memoria en otros puntos del país como Olivos, frente a la Quinta Presidencial, escenario de la foto que impactó con fuerza en el escenario político, a pocas semanas de las elecciones de medio término.

Según folletos que circularon por las redes sociales desde hace más de una semana atrás, la marcha tenía como puntos de convocatoria a la Plaza de Mayo, Olivos y Municipalidades de todo el país. “Depositamos una piedra por cada ausencia. En paz, en orden, con respeto”, detalló el material viralizado en redes.

Una mujer dejó dos piedras. “Una es por mi hermana, Sandra, 58 años. Estuvo cuatro meses en terapia intensiva. La acariciábamos con guantes de latex y el último día, cuando falleció, murió sola y la médica me pidió que me pusiera los guantes cuando ya estaba muerta y le dije que por favor me dejara tocarla por última vez. Y por mi tío, también, que falleció de Covid”, recordó.