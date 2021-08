Qué es en Long Covid y cuánto tiempo lleva el camino hacia la recuperación total

Más de 108.000 personas murieron por covid-19 en Argentina y más de 5 millones tuvieron el virus. Se trata de la enfermedad que trajo el nuevo coronavirus y que provocó una pandemia mundial que cambió la vida de todas las personas. Claro que, para quienes transitaron la enfermedad, el cambio, tal vez, fue más agudo. Sobre todo, a quienes el virus les afectó de forma grave y tuvieron que ser hospitalizados. Y, ni hablar, para ese 5% que experimentó la enfermedad de forma muy grave y terminó en terapia intensiva.

Ante la cantidad de fallecimientos, quienes lograron superar la enfermedad se sienten afortunados. Y, claramente, de alguna forma lo son. Sin embargo, la vida después de la enfermedad no es para todos igual. A muchas personas, aún, les falta un largo camino por recorrer para volver, si eso es posible, a quienes eran antes del covid.

La covid-19, sus secuelas, su evolución y sus consecuencias en las personas que la sufrieron no son, aún, certezas. Es una enfermedad nueva de la que se va conociendo cada vez más conforme avanza el tiempo.

A priori se sabía, o se estimaba, que quienes sufrieran cuadros graves iban a ser los más afectados a futuro y, más aún, si esas formas intensas de la enfermedad requerían un paso por una terapia intensiva. También se sabía, por la comparación con otros cuadros, que cuanto más larga fuera esa estadía, más complicada sería la recuperación.

Eso sucede, en general. Los pacientes que estuvieron hospitalizados e internados en cuidados intensivos a causa del coronavirus, requieren luego terapias largas de recuperación y algunos de ellos quedan con secuelas.

Sin embargo, en el último tiempo se comenzó a hablar en la comunidad médica de los pacientes Post Covid o Long Covid. Son pacientes que no estuvieron internados y que transitaron la covid-19 desde sus casas sin mayores complicaciones que algunos síntomas leves de los más habituales: pérdida de olfato y/o gusto, algo de fiebre, cansancio. Pero que pese a esa enfermedad suave, ya hace semanas o meses siguen con los mismos síntomas y no logran recuperarse. Muchos de ellos, se interponen en su vida diaria.

“Perdí el gusto, el olfato y tuve un poco dolor de cabeza. Podría decir que los diez días que estuve aislada, no la pasé mal. Pero en cuanto me dieron el alta, empecé a sentir que empezaba lo complicado del covid. A la falta de gusto y olfato, se sumaron un agotamiento descomunal, dolor de piernas después de caminar sólo tres cuadras, agitación por hablar por teléfono y dispersión mental. Hacía deporte todos los días, una hora y media al menos al día, ahora no puedo caminar ni tres cuadras sin agitarme. Y la falta de olfato se tradujo en un persistente olor a quemado que me acompaña todo el tiempo, todo el día. La sensación es que me agregaron veinte años y me quitaron mi capacidad pulmonar”, contó a RÍO NEGRO, Carolina de 51 años y con una dosis de vacuna al momento de contagiarse.

“Por lo general uno tiene la idea que los pacientes luego de 10 días, en la mayor parte de los pacientes, están de alta epidemiológica, es decir que no contagian más. Sin embargo, hasta un 50% de los pacientes tienen síntomas prolongados”, aseguró Jorge Ninno, Jefe del departamento de Docencia e Investigación del Hospital Provincial Neuquén, a cargo de las charlas sobre el Post Covid, reafirmando que los casos de Long Covid son altamente frecuentes.

Sin embargo, aclaró que “no quiere decir que sea secuelas” sino que solo son síntomas prolongados que pueden durar semanas o meses y que “hay que ir trabajándolos para que se recuperen”. “Se define como síntoma prolongado al que dura más de tres semanas y está descripto que pueden durar varios meses”, clarificó el profesional. Es que, durante las primeras semanas luego del alta epidemiológica, la persistencia de los síntomas es normal. El alerta debe encenderse, entonces, después de la tercera semana.

Según Ninno, los síntomas prolongados más comunes son cansancio, falta de aire, falta de voluntad para hacer las actividades, dolor de cabeza, algunos dolores musculares, dificultades para dormir, ansiedad y falta de concentración. Pero hay casos en los que también incluyen lagunas mentales y algunos otros padecimientos a nivel neurológico. (Ver aparte)

Sobre a quienes más afecta, el profesional neuquino indicó que se suelen dar en personas “entre 30 y 45 años, gente que está en actividad laboral en pleno”.

La recomendación, en todos los casos, es consultar al médico de cabecera. “Hay gente que no lo quiere contar por miedo a que le digan que es algo psicológico, pero está descripto por la enfermedad. Son síntomas de la enfermedad que persisten en el tiempo por cuadros post virales que a veces requieren más tiempo”, aclaró Ninno despejando las dudas de la realidad de los Long Covid e invitando a que se controlen.

Pero el médico también aclaró que no se trata, en todos los casos, de hacer estudios médicos exhaustivos. “En general, lo que alcanza es una evaluación con su médico de cabecera, el cual ve este tipo de síntomas que tiene el paciente y, de acuerdo a ellos, tendrá que revisar al paciente y en algunos casos pedir estudios. Lo que no se indica es un estudio para todo el mundo, los estudios deben ser individualizados para el paciente y muchas veces solo falta tiempo”, aclaró.

“Tenemos muchas consultas, que muchas veces es pidiendo estudios y hay que explicarles cómo son los síntomas prolongados de covid y cómo se van abordando. En algunos casos hacemos estudios, pero lo que más requieren es tiempo en consultorios y por supuesto revisarlos por alguna complicación física que se pueda encontrar”, aclaró el médico sobre gran parte de la solución a los síntomas prolongados: tiempo, el cuerpo necesita tiempo ya que la covid-19 dejó su marca a pesar que su paso allá sido “ameno”.

“Lo importante es charlarlo, y sobre todo con su médico de cabecera, contar cuales son esos síntomas que persisten”, insistió Ninno.

La recomendación es consultar siempre al médico de cabecera. Foto: archivo.

Lagunas mentales: entre los síntomas más frecuentes del Post Covid

Los síntomas prolongados de la covid-19 afectan al 50% de las personas que transitaron la enfermedad de manera leve y consisten en afecciones que permanecen aún después de semanas o meses de haber recibido el alta. Entre las más comunes –o las primeras que se comenzaron a notar y asociar a la enfermedad- son las físicas: falta de aire, cansancio, agitación, pérdida de gusto y/u olfato.

Pero en el último tiempo, a esa lista comenzaron a sumarse los padecimientos neurológicos, las lagunas mentales, la desorientación e incluso la dificultad para tomar decisiones o ejecutar acciones antes rutinarias.

Alrededor de la covid-19 todo es nuevo, por lo que no hay estadísticas que respalden o grafiquen estos casos, pero si testimonios de personas que olvidan cosas, que no pueden mantener una conversación fluida y hasta que tienen problemas para elegir un producto del supermercado.

Para comenzar a dar luz sobre estas consecuencias del covid en la mente humana, desde la Sociedad Neurológica Argentina elaboraron una encuesta voluntaria sobre síntomas neurológicos Post Covid, que piden que todas las personas afectadas completen y tener una base cuantitativa de apoyo para las futuras investigaciones.

Síntomas prolongados vs secuelas

“Las secuelas obviamente existen”, remarco Jorge Ninno, Jefe del departamento de Docencia e Investigación del Hospital Provincial Neuquén, a cargo de las charlas sobre el Post Covid.

Pero aseguró que “se dan en pacientes que han tenido covid grave, pacientes que han estado en terapia intensiva o que han tenido complicaciones del covid como trombosis o embolia. Obviamente que esos pacientes pueden tener secuelas y se tratan con equipos multidisciplinarios”, diferenciando así las secuelas de los síntomas prolongados que experimentan las personas que tuvieron la enfermedad de forma leve.

Se calcula que el 5% de los que se contagiaron de coronavirus terminaron en terapia intensiva. La cifra parece baja, pero no cuando se la relaciona a la cantidad de contagios.

“Nosotros en el centro de rehabilitación recibimos el Post Covid que queda con secuelas, que estuvo grave en algún momento y que sale y se recupera. Y, ahí viene el camino, quizás, más largo, el de que la persona vuelva a ser la que era antes”, señaló Naum Martínez, uno de los médicos del Centro de Rehabilitación de la Clínica Pasteur, el único en la región con la capacidad de albergar a personas que aún necesitan respirador.

“Es un proceso laborisoso, es un equipo muy grande que tenemos para todo esto. Es largo y complejo, de la terapia quedan con muchas secuelas y quedan severamente comprometidos desde lo motor. Durante toda la internación vamos trabajando desde distintos aspectos”, señaló sobre como es el proceso de recuperación de los pacientes que salvaron su vida en una terapia intensiva.

“También hay que acompañarlos desde el otro lado. Son pacientes que están totalmente lúcidos, hemos tenido muchos pacientes de 30/40 años que eran totalmente activos y de repente se ven paralizados, así también hay que acompañarlos psicológicamente, a ellos y a las familias”.

Sobre las secuelas más comunes que se ven en las rehabilitaciones están sin dudas las motoras que vienen de la mano de parálisis a causa de varias semanas, o meses de terapia intensiva. Pero también están las pulmonares. “Es una constante que hemos visto en todos, en pacientes graves, el daño pulmonar es grave. Son pacientes que andan, los ves bien, pero los haces caminar 200 metros y les falta el aire, y eran personas normales previo a eso”, confió Martínez.

El tiempo de recuperación depende de cada caso, pero en todas las personas con secuelas es extenso, de seis meses o aún más.

¿Qué rol juegan los Estados?

Frente a las nuevas realidades que deja a la luz el covid-19, hay provincias que ya están poniendo manos a la obra en confeccionar programas de abordaje del Post Covid.

Tucumán ya presentó un programa que busca brindar “atención integral para pacientes que hayan sufrido la enfermedad” y que pretende contener “a quienes estuvieron internados en fase aguda, y también para quienes no hayan necesitado hospitalización, pero tengan secuelas producidas por la patología”.

Así, los pacientes que fueron internados y dados de alta tienen asegurado un seguimiento post enfermedad y, quienes permanecieron en sus casas, pueden ingresar a una aplicación y solicitar contención médica desde allí.

Nada de esto parece suceder en la región, al menos todavía.

La secretaría de Relaciones Institucionales del ministerio de Salud de Río Negro, Mercedes Iberó, señaló que a los pacientes que obtienen el alta se les indica que “posterior a su covid, se hagan un control médico completo, con un médico clínico”.

Precisó que aquellos “a los que el sistema de salud ve sólo el primer día y que luego se lo sigue de modo telefónico” se les “alerta que deben hacerse chequeos para ver cómo siguen y cómo quedó su pulmón, por ejemplo”. Iberó adelantó que hay planes de “dejar reglamentado y escrito ese período de rehabilitación, para que se reparta en todos los hospitales, y se sepa cómo se sigue después del alta”.

Desde el gobierno de Neuquén, no se atendieron las consultas de este medio al respecto.