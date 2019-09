La mejor forma de vivir es ir para adelante

Este equipo se encargó de transformar cada fecha en histórica. Lejos de los favoritos en la previa, con expectativas de ser competitivo pero consciente de sus limitaciones, Argentina llegó al Mundial de China de forma silenciosa. Ahora, cada vez que pisa la cancha, sus pasos retumban en todo el mundo.

El gran público del deporte argentino, ese que excede los límites de los fanáticos de la disciplina y se hace presente cuando la camiseta albiceleste se presenta en alguna parte del mundo, está expectante. Todos hablamos de lo mismo. El que no sabe, pregunta, y el que sabe cuenta.

Los dirigidos por Sergio Hernández cautivaron a propios y extraños. Como casi nunca había ocurrido, más de una escuela proyectó en pantalla gigante la victoria en semifinales sobre Francia 80 a 66.

‘‘Tenemos un país maravilloso, un poco enquilombado a veces, pero maravilloso’’, declaró el Oveja después del partido. Antes de l juego había dicho ‘‘este no es mi equipo, este es el equipo de todos’’.

Y en todo el país se siente así. Más allá de que es más fácil querer a alguien cuando gana y los oportunistas no faltan nunca, el cariño por la selección de básquet es genuino. Porque estos muchachos no se limitan y van para adelante. Saben que no hay receta para ganar, pero es la mejor forma de vivir.