La música como un arma contra la marginalidad

En seis días, Cutral Co fue el escenario de tres muertes violentas. Una de ellas fue la de Luciano, un niño de ocho años que recibió un balazo en la cabeza -producto de un tiroteo- mientras andaba en bicicleta por la vereda de su casa en el barrio Peñi Trapún.

Muy cerca de ahí, en las 450 -o barrio Belgrano, como es su denominación oficial- nació, se crió y vivió Diego Emanuel Caneo, más conocido como Ceese Bersa, un rapero que desde hace 10 años usa la música como refugio a los “problemas” del barrio, esos que conoce muy de cerca.

Sus padres se separaron cuando el era apenas un niño, hasta los 12 vivió con la mamá y cuando ella no lo “bancó” más, lo mandó a vivir con el papá. Sus años transcurrieron entre Cutral Co, Cipolletti y Neuquén, siempre “en los barrios más humildes”, aseguró el músico que hace pocos días estreno su nuevo tema: “Trapicheando”

A los 17, para él, ya fue tiempo de vivir solo y también fue el momento en el que, casi por casualidad, comenzó a hacer rap.

“Yo tenía un amigo que escuchaba rap y tenía un disco de Cypress Hill, una banda muy conocida, que son yanquis pero sacaron un álbum en castellano y hablaban mucho de la vida del barrio con la que yo me sentía re identificado. Cuando terminaba el tema te dejaban como un beat libre para que vos cantes ahí arriba, y yo hacía eso, hacía rimas y así fui pegando mis primeros temas hasta que me di cuenta que yo también podía hacer música, y que la misma realidad que ellos cantaban era la que yo vivía y que lo podía cantar a mi manera”, contó Ceese Bersa sobre el surgimiento de la carrera musical que hoy lo llevó a radicarse en Buenos Aires, en búsqueda de mejores oportunidades laborales.

En 2014, el video de “Bienvenidos a mi barrio” se hizo viral, es que en él se exhibían armas. Se lo acusó de apología, pero él sostuvo, y lo sigue haciendo, que solo se trata de mostrar la realidad -o una de las realidades- que se vive en el seno de “los barrios”.

“El rap es una música de protesta y yo sentía que a mi estilo, a mi modo había que decirlo, por eso mis temas hablan del desamparo, de la violencia, del camino corto, la droga o los tiroteos”, explicó Ceese en diálogo con “Río Negro”. Aunque aclaró: “También tengo otros temas, pero siempre a mi estilo y mi esencia que es bien cruda y de barrio”.

Es que Ceese siempre estuvo rodeado de esa realidad “bien cruda” de la que habla en la mayoría de sus temas. “Sé lo que es estar en ese mundo, por eso lo canto, por eso es muy adoptada y respetada mi música en los barrios, porque saben que yo lo canto porque lo siento de adentro”, señaló Ceese Bersa

Lo cierto es que, con altos y bajos, él logro salir de esa realidad, casi, ileso gracias a que tuvo una actividad que le sirviera de soporte.

“En el barrio hay chicos que quieren salir adelante que no quieren meterse en esa, pero terminan haciendo otra cosa menos lo que soñaban hacer. En el barrio no hay muchas posibilidades, no hay muchos lugares donde puedas ir a aprender algo diferente. Está la calle, el fútbol, la música y no hay más nada, si no tenés que vender droga o tenés que salir a robar para sobrevivir”, se sinceró el músico que busca hacerse un lugar en la escena nacional.

“La idea es dejar el mensaje de que la música salva vidas. Yo tengo muchos jóvenes del barrio que me escuchan y que me ven como referente, entonces está bueno dejar algo y decirles que salgan de ese mundo y traten de buscarla por otro lado”, cerró el rapero neuquino que también está siendo protagonista de una película de rap - la primera de Argentina, dice él- en la que se cuenta, en parte, su historia de vida.