La neblina fue lo que hizo que se perdiera el joven en la laguna La Kika

Este domingo, después de dos días de búsqueda se dio con el paradero de Ricardo Maffeis, el joven de 25 años que se había perdido en las inmediaciones de la laguna La Kika.

El joven fue trasladado al hospital de San Martín y tal como señaló su padre a la radio Fm de la Montaña, "él esta en buen estado de salud".

Ricardo Maffeis padre contó que mientras el jóven era trasladado al hospital le contó que con la neblina perdió la picada por la que se movilizaba, trastabillo y cayó varios metros, aunque milagrosamente salió ileso.

"Se perdió en la picada, con la neblina que había arriba, perdió la picada, trastabillo y cayo varios metros hacia abajo, ahí se salvó de no pegarse con unas piedras que estaban abajo donde llegó y ya no quiso subir, se quedó a dormir esa primera noche", narró Maffeis padre sobre cómo empezó la odisea que vivió su hijo, perdido durante dos días en la montaña y con clima adverso..

"Tuvo que acampar dos veces abajo de los árboles caídos porque nevó todo el día. Como no llevaba ni colchoneta, ni bolsa de dormir, vino bien que sea nieve y no agua, no estaba tan empapado", agregó el padre sobre lo que le contó su hijo durante el traslado.

"Al otro día intentó subir, pero con la nieve no puedo, siguió bajando, durmió en otro bosque y al otro día empezó a cruzar el arroyo de la naciente del Pailacura hasta que encontró rastros de animales y siguió para abajo, ahí escuchó un motor y apareció", concluyó el hombre sobre el último tramo de la historia que, afortunadamente, tuvo un final feliz.

Sobre los dos días en los que no supo nada de su hijo, Maffeis confió: "fueron infinitos, uno siempre le pone pilas de que puede ser esto o lo otro, pero como no llevaba nada y el estado del clima...Yo creo que lo salvó que del otro lado la lluvia era nieve abundante, que forma una capa de aire ahí dentro"

Más de 150 participaron de la búsqueda. Entre ellos, bomberos voluntarios, la brigada de incendios y comunicaciones del Parque Nacional Lanín, miembros de la Comisión de Auxilio (CAX) Gendarmería, Ejército, GEOP de la Policía de Neuquén, vaqueanos, personal de distintas estancias, enduristas y operadores de drones. Maffeis padre aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los que participaron en el operativo.