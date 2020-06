La OPEP pone en duda la reunión de la semana que viene

El próximo martes y miércoles 9 y 10 de junio la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados tienen pactado llevar adelante la 179 reunión ministerial, sin embargo, podría postergarse al menos una semana.

Y la razón es que tanto el líder del grupo, Arabia Saudita, como Rusia, el principal aliado, aseguran que, si miembros como Nigeria e Irak no cumplen con los compromisos asumidos en la última reunión y tampoco anuncian un plan para ponerse al día, “no tiene sentido reunirse”.

El tema que encabeza el orden del día es qué hacer con la estrategia actual de recortes. Se supone que a partir de julio el grupo debería flexibilizar las restricciones y bajar de 10 millones a 8 millones de barriles, es decir, volver a producir 2 millones.

Sin embargo, por los resultados cosechados hasta la fecha, no se sabe que pasará. No descartan continuar al menos un mes más con los 10 millones de barriles de recorte que, en la práctica, los países no alcanzaron a cubrir y solo Arabia Saudita y Rusia, en su gran mayoría, son los que llevan su cuota al día.

Esta situación despertó el enojo principalmente de Rusia que bajó su nivel diario a 8,5 millones de barriles desde el acuerdo. Entienden que están en una posición de desventaja frente a otros países que no respetan el acuerdo.

En plan inicial contemplaba que a partir de julio los recortes se flexibilizarían a 8 millones de barriles diarios y desde enero del 2021 la estrategia sería de 6 millones por día. Hoy es una gran incertidumbre lo que terminará definiendo el grupo.