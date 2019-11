La oportunidad del arte la tenés en el IUPA

Por Denise González Eguilior

Prensa y comunicación IUPA



La oportunidad es una pasión agazapada. Está ahí. Así es para los artistas, que tarde o temprano descubren qué es aquello que los moviliza, los emociona, los hace vibrar.

Estudiar una carrera artística es una decisión compleja, que -para algunos- genera muchas dudas y plantea muchas consultas familiares, sobre todo respecto de la proyección profesional, la estabilidad laboral, entre otras.

La realidad demuestra que hoy el arte está más presente y más enriquecido que nunca y que es generador de nuevos campos de desarrollo profesional, tanto por el cruce de disciplinas artísticas como también por la combinación con otras, como la ciencia y la tecnología.

Oferta pública y gratuita



Con 29 carreras universitarias, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) se inscribe como la propuesta para quienes buscan hoy desarrollarse en las distintas áreas artísticas, pero además, abrazando la universidad pública, gratuita y de calidad.

Julia Ramírez, estudiante de Música, se inició en la comedia musical. Con el fantasma de la ¿difícil? salida laboral en el ámbito artístico, se había inscripto, primeramente, en tecnología en alimentos en Neuquén. “No era lo mío. Estudiaba y no me concentraba. Me di cuenta de que el arte y la música eran mi pasión”, asegura Julia.

Victoria Suriano, de Plottier, descubrió tempranamente su pasión por el teatro. “Era la artista de la familia”, señala. Sus padres pensaban que no iba a sostenerlo en el tiempo. Sin embargo, hoy estudia el profesorado universitario. “Y es lo que voy a hacer toda mi vida”, refuerza.

La universidad se caracteriza por convertirse en un centro de referencia artística en la región, y abarcativa, que despierta el interés para jóvenes no sólo de Río Negro y otras provincias, sino de distintas regiones de Sudamérica. La universidad, mediante convenios con distintas casas de estudio, realiza intercambios estudiantiles. Es el caso de Alonso Torres Loayza, oriundo de Perú.

1/ 2 El dibujo es solo una de las pasiones de Alonso. Por eso cursa también materias de escultura y pintura. 2/ 2

Desde temprana edad, Alonso quiso dibujar. Sus padres observaron la aptitud y lo inscribieron en talleres de dibujo. Este año decidió venir a conocer el IUPA y se inscribió en Artes Visuales.

Su meta es tener una base sólida, que contemple todas las artes visuales. Por eso, está cursando materias de Escultura, Pintura y Dibujo. “Creo que el IUPA es un proyecto muy interesante porque es muy fácil encontrar aquí gente capacitada”, señala. Además, valora los espacios e instalaciones. “Es difícil encontrar un espacio como éste, que integre todas las artes, y que además sea gratuito”, añade.

Adelante con la pasión



¿Cuál es el secreto, entonces, para estudiar arte? “Constancia, amor, pasión”, asegura Julia Ramírez.

Esta pasión se traslada luego a las posibilidades de trabajar interdisciplinariamente, de ejercer la docencia, de continuar investigando.

Entre los egresados IUPA hay cientos de ellos ejerciendo la docencia en arte, pero también creando, investigando, realizando propuestas artísticas, armando sus propios emprendimientos, o enlazando el arte con otros oficios.

Julia Ramírez no se imagina su vida sino con la música y el canto.

“Pienso que éste puede ser el comienzo para poder conocer a más colegas, poder formar proyectos y estar muy activa. Hoy más que nunca quiero mantener la vitalidad que me la da la música, no me imagino haciendo otra cosa. Se volvió mi amparo y me abraza cuando lo ejecuto. Yo creo que donde esté y en la situación en que me encuentre me imagino cantando, hoy, mañana y siempre”, reafirma Julia.

Beneficios para estudiantes



El IUPA ofrece un comedor universitario gratuito: más de 400 estudiantes se benefician a diario.

Asimismo, la universidad posee becas de ayuda económica, de discapacidad, de movilidad académica.

En la sede central, la universidad alberga una biblioteca, un SET de televisión y aulas específicas para las prácticas de cada disciplina.

Los estudiantes también pueden solicitar equipamiento -como instrumentos musicales- para sus prácticas.

Una oferta académica completa



La universidad ofrece 29 carreras universitarias vinculadas a las Artes Audiovisuales, Artes Visuales, Artes del Movimiento (Danzas), Arte Dramático y Música.