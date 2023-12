Recuerdos del Mundial de Qatar desde el solitario paraje de la Patagonia que teme el cierre de la escuela rural

Si la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando, como decía Picasso, este documental nació en el 2012 en el medio de otro, cuando el realizador audiovisual Néstor Ruggeri editaba con sus colegas Luis Correa y Pablo Degliantoni los cuatro capítulos de Gente de río, una maravilla que hilvanaba historias desde el nacimiento del río Negro en la confluencia del Limay y el Neuquén hasta su desembocadura en el Atlántico al norte de la Patagonia. Por entonces, hicieron una visita al paraje Sierra Pailemán, en la Línea sur rionegrina: 70 habitantes, un puñado de crianceros esparcidos alrededor, una despensa, un policía, la Escuela Rural N°69 Lorenzo Llanqueleo como motor de la economía por los nueve empleos que generaba por entonces, un comisionado de fomento y el recuerdo de los años en los que solo había un control remoto para ver televisión: quien lo manejaba decidía lo que se veía en todas las casas del poblado ubicado a 80 km de Valcheta, 120 de Sierra Grande y 116 de San Antonio Oeste al que se llega por la tierra de la ruta provincial 58 tras dejar el asfalto de la ruta nacional 23.

Hay equipo para que funcione la Escuela Rural en Sierra Pailemán. Fotos: Gonzalo Maldonado



Antes del Mundial Francia 98, para que todos pudieran verlo en el paraje, al comisionado se le había ocurrido conectar el decodificador de Direct TV con la antena parabólica que había instalado un programa de Nación que permitía ver Canal 7. Fue una revolución, porque a partir de ese momento esos 70 habitantes podían vibrar con los mejores partidos de fútbol de los grandes equipos del país, con las actrices de telenovelas que salían en las tapas de las revistas de Buenos Aires, con las películas y las señales de noticias.



Los vecinos de Sierra Pailemán se llevaron de regalo sus retratos cuando fueron a ver el estreno del largometraje documental. Fotos: Gonzalo Maldonado

El problema era que había un solo control remoto, que quedaba en manos de la Comisión de Fomento. Entonces, venía un vecino y pedía ver el partido de Boca y Racing y lo ponían y al rato una vecina reclamaba por una película y la sintonizaban. Enseguida venía a protestar el que quería ver fútbol y volvían a esa transmisión. Se armaban grandes debates para decidir qué ver.

El equipo de cineastas supo que allí había una historia para contar. Con el debate por la Ley de Medios como telón de fondo, con esa acción del comisionado que conectaba en un segundo lo público y lo privado al enchufar el decodificador y el control remoto único como metáfora. Detrás de esa escenografía, con esas almas nobles de rostros curtidos que daban vida cada día a la Escuela 69, que se ocupaban de que a nadie le faltara un plato de comida, que mantenían el albergue para los chicos del campo que pasaban meses allí, con la ilusión de que no se vayan cuando crezcan, que se queden el pueblo.

Un gran momento: la proyección del documental en el salón de la escuela el 25 de octubre. Todo el pueblo fue a verlo.



En los años que siguieron regresaron a grabar más escenas y testimonios. Y durante el 2022 le dieron forma a la idea final: sería un largometraje documental el formato, con el Mundial de Qatar como disparador. Del evento global al paraje: se instalaron durante la competencia que paralizó al planeta, filmaron cada detalle, la angustia de los penales contra Holanda, la admiración por la magia de Messi y toda la banda, el éxtasis después de la final contra Francia, la caravana en las chatas, los bocinazos, la polvareda, las camisetas celestes y blancas revoleadas bajo ese mismo cielo puro de la Patagonia donde los científicos liberan desde la Meseta de Somuncura los cóndores andinos que rescatan y recuperan.

Detrás de la ilusión



En uno de sus viajes al paraje encontraron, como dijo uno de sus habitantes, que se habían independizado: la mayoría tenía su propio decodificador, su propio control remoto y veía lo que quería. Daño colateral: los vecinos pasaban más tiempo encerrados en sus casas, compartían menos.



Y cuando llegaron en el 2022 en la preproducción del documental, notaron también que el paraje tenía menos pobladores, que varios se habían ido a Sierra Grande, a San Antonio, a Valcheta, al Alto Valle. Quedaban unos 50 habitantes. Para entonces, la escuela rural ya no tenía albergue y un temor secreto se expandía: que si se seguía yendo la gente cayera aún más la matrícula y la cerraran. Hoy, son seis los alumnos: cuatro de la primaria y dos del CEM Rural Virtual.



Los realizadores audiovisuales con vecinos de Sierra Pailemán: Néstor Ruggeri, «Cholila», Norma Contreras, Rodrigo Garabito, Gonzalo Maldonado y Luciano Correa.

Nadie quiere que pase eso en Sierra Pailemán, con Norma a la cabeza, la cocinera nacida y criada que le da de comer a todos y se convirtió en la protagonista del documental en el que participan los vecinos. Ella y su marido tuvieron una pulpería y ahora atienden una despensa donde compran los puesteros que bajan de los campos.



“Es hiperactiva, tiene muchos parientes y conecta a todos aquí. Ella dice que duerme apurada y que no ve la tele porque le roba tiempo”, describe Néstor Ruggeri, codirector de Control remoto junto a Luis Correa. Ambos rescatan el valor de registrar la realidad profunda de los pueblos de la provincia a través de una película producida por una universidad pública.

Norma Contreras bromea frente a la cámara en la cancha de Sierra Pailemán. Fotos: Gonzalo Maldonado.

Norma, como todos, vibró con el Mundial de Qatar y salió a dar la vuelta olímpica entre la polvareda, aunque le importa mucho más esa alegría que une, esos abrazos olvidando viejos rencores, que el fútbol. Anda por la vida con esa visión comunitaria, por eso le duele el éxodo y por eso trabaja cada día en la escuela, con una esperanza y un pedido, a quien corresponda: “Que no cierre nunca”.

Cómo reaccionaron los vecinos al verse en el documental

El equipo de Control Remoto proyectó el documental en Sierra Pailemán y fue emocionante ver la reacción de los vecinos al verse en la pantalla del Cinemóvil de la provincia montado en el salón de la escuela el 25 de octubre. «Se veían, se reconocían, se reían, fue muy emocionante«, recuerda Luis Correa. «Una prueba de fuego superada», dice Néstor Ruggeri. El equipo llegó expectante y se fue feliz: después de todo, eso que vieron los vecinos era la mirada de otros sobre ellos, el recorte de la realidad que habían elegido. Y que les gustara les dio alegría. Los habitantes del paraje se llevaron de recuerdo las fotos que les regalaron los cineastas.



Es el tercer largometraje documental producido por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y fue dirigido por Néstor Ruggeri y Luis Correa con un equipo conformado por integrantes del IUPA. En cámara y dirección de fotografía estuvo a cargo Gonzalo Maldonado, en sonido Rodrigo Garabito y la música original fue realizada por el viedmense Juan Lucas Vía.

La película ya ha sido presentada y aplaudida en festivales de cine y más adelante estará disponible en plataformas de streaming.

Cuatro alumnos en la primaria y dos en el CEM Rural Virtual

Itatí Gómez, directora de la escuela, contó a RÍO NEGRO que hay cuatro alumnos en la primaria y dos en el CEM Rural virtual. Ella además es la maestra y se ocupa de los temas administrativos. Un profesor de Educación física va los martes y viernes con 5 horas cátedra de clases, una docente da teatro y danza y una profesora enseña inglés: ambas van juntas los miércoles, comparten los gastos del traslado y dan dos horas cada una en la semana. Michel Martínez está a cargo del secundario.

Docentes y alumnos entre flores y traspaso de plantines.

La escuela es de jornada completa, los chicos desayunan almuerzan y meriendan, entran a las 8 y salen a las 4 de la tarde. Las horas de cátedra de música y de plástica están vacantes: no es fácil conseguir docentes que vayan por el costo de llegar hasta ahí. Aunque se paga plus de movilidad, no lo cubre. La directora tomó también la enseñanza de esas dos áreas sin maestros. Cinco personas trabajan como personal auxiliar, entre ellas Norma Contreras.

La directora Itatí Gómez con uno de los alumnos. Al cumple de la escuela fueron porteros ya jubilados.

Itatí Gómez llegó en septiembre del 2022 a la escuela. Todos los lunes sale a las 5 de Sierra Grande, donde vive, para regresar los viernes a la tarde. Había hecho un curso en Sierra Pailemán en el 2016 y la deslumbró la calidez de la gente y la belleza agreste del lugar. Ahora, al regresar, se dio el gusto de ir casa por casa a invitar a los vecinos al estreno de Control Remoto. «Todos querían ver esa famosa película», recuerda. Como los vecinos, defiende el rol de la Escuela Rural N° 69, fundamental en la vida cotidiana, la que une y no divide, la que da sentido al paraje.

«Me preguntabas por el miedo en la comunidad a que cierre la escuela y me acuerdo de cuando hicimos un campamento, había que bajar el cerro con antorchas y el cierre era con un fogón: había que escribir un deseo en un papel y tirarlo al fuego. ‘Que no nos cierren nunca nuestra escuelita’, puso una de las nenas. Me quedé impresionada. Es lo que todos piensan por acá», dice la directora.

Este miércoles 20 a las 11, para el acto de fin de ciclo, se estrenará otra película en el salón de la escuela: «La flautista de Pailemán», la que filmaron con la profe de teatro, alumnas y alumnos. Están todos invitados.