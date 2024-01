“The Otherness”, la banda músicos patagónicos que hace pie en Berlín y graba discos de rock para el mundo

The Otherness (que se puede traducir como “La otredad”), es una banda de rock integrada por músicos oriundos de diferentes lugares de la Patagonia argentina, pero hoy que ya superan los diez años de una trayectoria que incluyó varias giras por el Reino Unido y Europa, solo puede definirse como una banda de rock internacional.



Los hermanos Martín (guitarra y voz) y Gonzalo Cativa (bajo y voz) comenzaron a tocar desde chicos en su Comodoro Rivadavia natal. Unos años más tarde -en Buenos Aires- se les unió Pablo en la batería, y en 2020, ya en Berlín (ciudad en la que hoy están haciendo base, aunque Martín se mueve entre Comodoro y Buenos Aires, y Pablo está en Río Grande) sumaron a Nicolás en guitarra.

Tocan un rock que, como ha afirmado Damian Jones del NME, se puede asociar mentalmente con Weezer (por cómo tocan canciones que recuerdan al rock clásico de los ‘50, pero con distorsión punk y post punk) pero, como afirma quien escribe esta nota, cantando en un inglés que parece sampleado de viejos discos de Los Shakers o Los Mockers y por ese acento beat, también recuerda al Grupo Uno.



Ya grabaron su segundo disco en Berlín y cuando terminen de mezclarlo en Argentina -de la mano de Gaspar Benegas, de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado- lo publicarán con el título de “Broken latitudes” (Latitudes rotas). El 25 de diciembre lanzaron un disco grabado en vivo en Berlín, donde adelantaron canciones del disco de estudio en versiones más guitarreras.



Con la actitud profesional y resolutiva que los ha mantenido activos todos estos años, respondieron algunas preguntas por Zoom y otras por correo electrónico. El redactor de esta nota cometió el error de comenzar preguntándoles por las letras en inglés, y despertó miradas de hastío en los integrantes de la banda, porque ya respondieron demasiadas veces esa pregunta (“En Argentina -comentó Nico- me preguntaban por qué no cantamos en español y en Berlín me preguntan por qué no toco tango o cumbia…”) pero sobre todo porque, como señaló Gonza: “Hay un sentido de internacionalismo que nos parece atractivo para mejorar nuestras habilidades comunicativas y ser inspirados para construir un entendimiento mejor con los demás”. A esto le agregó su hermano Martín: “Lo importante para nosotros, más allá del idioma, es el contenido y la filosofía que uno proyecta en las canciones y lo que dicen. Además, en esta época podés cantar en chino mandarín y mientras la gente tenga un software de traducción puede saber de qué estás hablando”. Por supuesto, si resulta curioso que una banda de rock integrada por músicos nacidos en Argentina cante en inglés, es por esa intervención cultural llamada “rock nacional”, que, aupada en el nacionalismo con que suele pensarse la cultura en este país, hoy se transformó en una lógica dominante y naturalizada. En ese contexto, cantar en un idioma que no es el definido como oficial por el Estado bajo el cual a uno le tocó nacer puede ser una manera de señalar implícitamente que lo interesante de las identidades es el proceso de construirlas. Y reivindicar el derecho a vivir en cualquier parte abre la posibilidad de pensar un más allá de las barreras estatales.



Pero hablemos mejor de su próximo disco: ¿Qué innovaciones va a tener respecto del anterior? ¿Por qué eligieron trabajar nuevamente con Gaspar Benegas? ¿Lo van a editar con algún sello o de manera independiente?

Martín: A diferencia de nuestro primer disco LMIRL [acrónimo de Let’s Meet In Real Life, “Encontrémonos en la vida real”], en 2021 llegamos al estudio con más experiencia en cuestiones de producción y mezcla, además de que las canciones pertenecen a un período de composición más reciente, lo que hace que todo sea mucho más excitante. Las innovaciones más importantes las presenta la variedad estilística de las canciones y que los arreglos que trabajamos abarcan más timbres, como cuerdas, pianos y sintetizadores que no habíamos usado previamente. En cuanto a Gaspar, hemos construido una amistad con él y un entendimiento para trabajar que queremos seguir desarrollando.

Gonza: El próximo álbum se llama “Broken Latitudes”, tiene 17 canciones y será publicado en septiembre de 2024, aún no definimos si lo vamos a editar de forma independiente a través de Other Recordings como hicimos con el EP “A New Resistance” [“Una nueva resistencia”] o si vamos a volver a trabajar con un sello discográfico como hicimos en el debut. Por supuesto, queremos lograr el mayor alcance e impacto porque estamos muy satisfechos con esta colección de canciones nuevas.



Martín: El álbum aborda un rango diverso de temas que tratan de reflejar la condición humana a través de sentimientos de amor, felicidad, dolor, inseguridad, ansiedad, determinación, pérdida y rebelión, todo entrelazado con observaciones mundanas y filosóficas sobre esta sociedad moderna y defectuosa en la que estamos viviendo ahora. Pasamos del encierro por una pandemia poco esclarecida a dos conflictos internacionales con crímenes de guerra publicitados con bastante hipocresía y mucha más codicia por el lucro incesante de la venta de armas… Un concepto esencial del álbum es que la gente atraviesa experiencias que pueden ser similares o diferentes, pero que más allá de dónde viva uno, el proceso de sufrimiento y sanación puede estar relacionado y vinculado al del otro que se encuentra en cualquier parte del mundo.



Martín: También percibimos que hay una especie de crisis y quebranto entre las comunidades de esta época, en que la gente se mueve hacia un culto de una autenticidad narcisista que no nos parece para nada auténtica… Mucha gente no se siente bien con esa situación y se encuentra perdida en la sociedad, con sentimientos de vacío y depresión. Comprarse carteras o ropa de marcas carísimas que nombran algunas canciones tampoco los ayuda demasiado…

Gonza: Nuestro trabajo trata de invocar y transmitir un espíritu edificante de perdurabilidad, reconocimiento y estabilidad que sabemos que arde dentro de todos nosotros, porque podemos

construir nuestro propio lugar y culturas alternativas a las que pertenecer. Proyectamos la noción de que es posible una globalización diferente, en la que las culturas se fortalezcan en vez de

debilitarse; y eso es una razón válida para amarnos y mirar hacia el futuro, para unirnos y liberarnos de la explotación y la manipulación.



-El disco lo van a terminar de grabar este verano en Argentina, ¿Piensan también tocar por acá cuando vengan?

Gonza: El disco ya lo grabamos los 4 en Berlín en los espacios que teníamos libres entre los shows de la gira 2023. Este verano en Argentina vamos a estar más que nada avanzando con la mezcla y detalles de producción junto a Gaspar.

Martín: Y no vamos a estar tocando en vivo hasta la próxima gira. Nos gustaría mucho tocar en nuestro país pero Nico se queda en Berlín y Pablo está en Río Grande, además de que Gonza viene por un período poco mayor a un mes y lo vamos a aprovechar para avanzar con la producción y mezclas del álbum. Recién terminamos 3 canciones [“Move on”, “These many mistakes” y “You

are the reason to it”] , y son 17 en total.



-Antes de empezar a girar por Europa tocaron en varios escenarios de Argentina ¿Qué destacan de la experiencia de tocar acá y allá?

Pablo: La experiencia de tocar allá o acá no la disocio, porque en definitiva depende de quienes te vean tocar y cómo los puedas afectar. Hemos tenido tanto “buenos” como “malos” públicos, o más calurosos o más fríos, independientemente de dónde tocamos.

Martín: Tocar siempre está buenísimo.

Gonza: En cualquier lugar.



-Ya cumplieron una década tocando juntos ¿Qué piensan que es lo que les permitió mantenerse unidos a lo largo de tanto tiempo? Vivir la mayor parte del tiempo a tanta distancia unos de los otros, ¿fue una dificultad en ese sentido o piensan que los puede haber ayudado?

Nico: Yo me sumé a ellos en aquel bizarro 2020. Más allá de ese hecho, creo que la pasión por expresarnos es lo que más nos une y nos da herramientas para resolver cualquier palo en la rueda

que aparezca en el camino. También, la cercanía que provee internet ayuda.

Gonza: Y las experiencias que hemos compartido formaron un vínculo muy sólido entre nosotros, pese a los altibajos que tiene cualquier relación humana con gente que realmente querés. Por supuesto, preferiríamos vivir todos en la misma ciudad y compartir más tiempo de calidad todos juntos… Hay algo difícil de poner en palabras que genera que sigamos adelante. Es la música y escribir canciones.

Pablo: La dureza de nuestras cabezas. Creo que es como es ahora, y fin. Pero no creo que la distancia sea de ayuda…