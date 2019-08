La peña: que la política no se meta con los asados

¡Con los asados no! La política se metió también con el asado, que alcanza, que no alcanza, que antes se podía y que ahora no.

El comer carne asada es parte de las cosas más arraigadas en la Argentina. Es la excusa perfecta para juntarse, para celebrar algo, lo que sea, para ver un partido de fútbol, para dar la bienvenida. Y será más o menos modesto, pero nunca dejará de ser.

Que la política diga que en este tiempo se come menos asado o que directamente no se come es mucha verdad y mucha mentira al mismo tiempo, porque estoy seguro de que precisamente la clase política, los que lo dicen en plena campaña, no dejaron jamás de comer asados, ni en las peores crisis.

Tal vez no se pongan los mejores cortes a la parrilla, tal vez se reemplacen las costillas por tapa de asado, tal vez se convierta en una choriceada, pero seguirá viva la tradición de cocinar a la parrilla. Porque asar a la parrilla es un rito del que no se sale por una crisis económica.

Y sí, es posible que las parrillas estén un tiempo inactivas, que hasta se oxiden, pero siempre volverán a lucir cuando llegue el momento indicado.

Los vaivenes de la economía siempre fueron regulando el consumo, no solo del asado sino de todo, pero vaya si los asados pasaron crisis y gobiernos de turno y siguen de pie.

Es casi obvio decir que en tiempos de crisis se consume menos. El asado forma parte de las costumbres del país y jamás se dejará de consumir, podrá oscilar pero no dejará de ser la comida más popular de la Argentina.

Y popular no quiere decir barato. Lo popular apunta más al tema de las costumbres masificadas en esta parte de América. También es popular la empanada, la pizza, la cerveza, el vino, y a nadie se le ocurrió meterse con eso en tiempos de campaña.

No habrá gobierno que pueda con el asado, que fue capaz de pasar crisis interminables y eternas y sigue formando parte de las comidas que los argentinos prefieren. Adoptará otras formas y sabores, pero seguirá.