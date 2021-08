La Peña: Ser gente de pueblo es la calma, es la simpleza

La gente de pueblo se ve distinta. Se ve hasta más lenta al caminar. Nunca perdieron el saludo cordial. Entran pidiendo permiso y si son anfitriones dan todo lo que tienen.

Ser gente de pueblo podría tener decenas de características, desde la comida, la cultura, hasta el trabajo. Ser gente de pueblo es la calma, es saber esperar y es cumplir al mismo tiempo.

Ser gente de pueblo es la calefacción a leña, es la comida casera, son las tapas de empanadas hechas en casa. Ser gente de pueblo es celebrar cada encuentro como si fuera el único. Es ser creyente en Dios, la virgen y todos los santos y encomendarse a ellos cada vez que es necesario.

Ser de pueblo es ver pasar los aviones por el cielo, es imaginar el lío que armaría entre los pájaros una nave de esas con todos sus ruidos.

Ser de pueblo es haber dormido en una noche estrellada en un catre en el patio, es haber dejado la puerta sin llave, es haber dejado la bici apoyada en un pedal en el cordón de la vereda.

Es trepar al árbol y sentirse por las nubes, es remontar un barrilete y no renegar por la bendición del viento. Es caminar lo necesario sin importar el tiempo, es celebrar la noche de San Juan con grandes fogatas.

Es esperar el festival de cada verano, es asomar a la adolescencia todavía de pantalones cortos, es atreverse a las alpargatas.

Es animarse al karting de maderas y rulemanes, a la bici sin frenos, es demorar cuando salimos a la calle de tantos saludos repartidos, es disfrutar del buen vino y del vino con soda como si fueran lo mismo.

Es degustar los tomates con sardinas a media tarde, es el dulce de membrillo con queso servido en la mano.

Ser de pueblo encierra experiencias únicas, de esas que nadie se puso a detallar, pero que no son más que indicadores de un estilo de vida que a pesar del tiempo sigue tan vivo como siempre. Porque hay pueblos que no quieren dejar de ser pueblos. Y hay gente que nunca dejará de ser de pueblo.

