La Peña: Si no se puede cantar, es mejor experimentar con la poesía

Ya habían pasado por la misma situación varios de mis compañeros. En cada acto escolar alguno diferente tenía que participar activamente y no eran tantas las opciones. Cantar bien fuerte, bailar un pericón, disfrazarse de vendedor de velas con la cara pintada de negro o decir una poesía en un acto patrio. La más compleja era no hacer nada de eso pero participar del desfile del pueblo por las calles, pero para eso había que ensayar durante todo el año.

Y como siempre quise ser cantante me parecía que podía ser la salida a la exigencia escolar. Creía que cantaba bien, pero en realidad todos me decían lo contrario. Y me entró la duda, mirá si paso un papelón en frente a toda la escuela. Se me iban a reír de por vida.

Entendí que el canto debía tener certezas de ciertos parámetros de calidad que yo no reunía. Me volqué a la poesía, hablé con la maestra y ella se encargó de elegirme una fácil, corta y linda.

La ensayé una y otra vez, la repetí, le dije a mi madre que lea el papel mientras yo la decía y había adquirido tanta fluidez que era admirable. Estaba listo para la presentación en público.

La maestra me tomó la poesía varias veces y la convencí con el modo, el estilo, la expresividad. Muy bien me dijo de antemano. Eligió el 12 de julio. No era fecha patria, era el cumple del pueblo y ahí es donde debía pasar la prueba actoral anual.

La plaza llena de gente, todas las escuelas del pueblo representadas para el desfile de imponentes guardapolvos blancos, el intendente, un invitado del gobernador, el juez de paz, el jefe de policía. No faltaba nadie a la gran fiesta donde yo iba a ser un exponente menor, pero al mismo tiempo iba a sacarme el peso de encima.

Subí, vi una cantidad enorme de gente y en primera fila mis compañeros de grado. El locutor que me presenta, pongo las manos como lo hacían los grandes poetas y me quedé en blanco. No recordé un solo fragmento de la poesía. Me puse a llorar ente el pueblo. Lo que atiné fue a salir corriendo.

