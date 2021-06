La Peña: Una carta para acortar las distancias y los tiempos

Hola papá, tanto tiempo, hace casi una década que no hablamos. En realidad no tanto, hablamos seguido, aunque no nos vemos las caras. Ahora en realidad no sé si allá arriba hay whatsapp u otro modo de comunicarnos para enviarte esto, pero haré el intento.

Por acá las cosas están complicadas, preocupantes, nos agarró una pandemia al mundo entero, de esas que en tus tiempos solo se veían en las películas, o tal vez alguna de menos envergadura ocurrió en los años en que eras joven. Pero no te hubiera gustado tanto encierro, tantas limitaciones y reglas nuevas, de esas que siempre te gustó desafiar. Tampoco a mamá le hubiera sido cómodo con su trasplante.

Tus nietos están grandes, algunos casados, profesionales, madres y padres. Imaginate que la más chica ya pasó los diez años. Y sos más bisabuelo que cuando te fuiste. Pasaron diez años y es como una vida por tantas cosas que tengo que contarte.

Pero imagino que algunas las estas viendo y ni necesitás que te lo diga. Lo que no podrás ver ni adivinar son mis pensamientos. Tal vez si estuvieras por acá ya estaríamos encendiendo el fuego del asado del Día del Padre. Te dijimos siempre que ese día los padres no trabajan, pero tu filosofía era que sin asado no había Día del Padre.

Nos perdimos esas largas charlas de la previa, del vino tinto con soda y de la morcilla fría como aperitivo. ¡Qué asados que hacías!. Alguno de tus hijos sacó tu mano para eso, pero no precisamente yo, que hago lo que puedo en la parrilla.

No sé, sentí la necesidad de escribirte como el modo imaginario de acercar distancias que en la realidad no son posibles. Como vos, hay muchos que no están en este día y tal vez sea buena idea esta de escribirte más seguido. No sé de qué modo llegará la respuesta o tal vez sólo reciba silencio, pero vos sabés que acá estamos, que la peleamos día a día.

Aún te veo sobre el banco alto, el de algarrobo, donde arreglabas las bicicletas. Aún te veo emocionado con el ciclismo por el que eras capaz de dar todo.

