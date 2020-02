La policía allanó la casa del tío de Guaidó, quien fue "secuestrado" en Venezuela

Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de su cuenta de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro estaba allanando la vivienda de Juan Márquez, el tío del mandatario interino secuestrado en Venezuela por las fuerzas chavistas.

“Alerta. En este momento están allanando la vivienda de Juan Márquez, tío del Presidente encargado Juan Guaidó, a nueve días de su secuestro en el DGCIM. Alertamos al mundo de la siembra que puedan hacerle en su casa, donde solo se encuentra su esposa y sus hijos. Juan Márquez es inocente”, expresó.

El tuit de Fabiana Rosales

En diálogo con periodistas, Rosales manifestó: “Es una muestra más de cómo funciona el régimen. En la madrugada, una mujer indefensa sola con sus hijos, nueve días de que el tío del presidente está aislado, incomunicado, que no le han permitido visitas... Un burdo ataque más del régimen. Pretenden que de esta manera nos van a quebrar. Están muy equivocados. Los cobardes, los que se esconden, son ellos. Son unos cobardes”.

El mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de Twitter, luego expresó: “La dictadura cobarde está allanando la vivienda de mi tío Juan Márquez. Con los órganos represivos y de persecución, buscan seguir con esta farsa que nadie les cree. Si piensan que vamos a retroceder en las acciones que hemos tomado y vamos a tomar, se equivocan. Avanzaremos”.

En tanto, el abogado del tío de Guaidó, Joel García, informó que el allanamiento comenzó a las 7:20 de la mañana pero aún no se conocen más detalles al respecto. "Cuando toqué la puerta, me empujaron y me sacaron del apartamento donde están allanando estos verdugos del régimen”, subrayó en diálogo con la prensa.

Preguntado sobre si está la esposa de Márquez en el interior del domicilio, el abogado afirmó: “No lo pude saber porque no me dejaron entrar. Ella me llamó cuando estaban allanando. No me atrevo a llamarla ahora porque tiene que estar pendiente de lo que le puedan estar sembrando porque sabemos que el gobierno lo que hace es sembrar”. PlayLas declaraciones de Joel García, abogado de Juan José Márquez

Márquez fue imputado por posesión de sustancias explosivas, por lo que el régimen de Maduro le ha dictado una medida privativa de libertad. El tío materno de Guaidó acompañaba al presidente interino en su vuelo de regreso a Venezuela luego de una gira que lo llevó por Europa y Estados Unidos.

El Gobierno interino detalló que Márquez, “tras pasar con normalidad Migración, y estando a punto de salir, fue retenido para una supuesta revisión del Seniat", la aduana venezolana. “Aprovechando el caos en el aeropuerto provocado por la violencia de la dictadura, retuvieron al señor Márquez mientras el Presidente salía”, escribieron voceros de la Presidencia encargada. PlayLa salida de la camioneta tras el allanamiento a la casa del tío de Guaidó

Según el relato de la Presidencia, familiares de Márquez “informaron que se comunicó con ellos y les dijo que solo le exigían firmar unos papeles para retirarse”. Sin embargo, a partir de ese momento “no se volvió a saber de él”.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, informó que el tío del presidente encargado fue detenido por, presuntamente, trasladar “explosivos químicos” y chalecos antibalas no declarados. Aseguró que Márquez traía consigo “material muy peligroso” y dijo que el familiar del presidente poseía “sustancias explosivas sintéticas tipo C4” dentro de unas “cápsulas de perfume” y en unas linternas táctiles, específicamente en el compartimiento de las baterías.

Juan José Márquez

La aerolínea portuguesa TAP le respondió al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente: “Es imposible viajar con explosivos en nuestros aviones porque tenemos sistemas de seguridad que los detectan (…) En las normas de TAP y de todas las aerolíneas aliadas a IATA, no solo está prohibido viajar con explosivos, sino que la lista incluye baterías”, manifestó un representante de la compañía portuguesa, de acuerdo con lo consignado por La Patilla.

Las normas de IATA detallan que en los aeropuertos es obligatorio el uso de escáneres de seguridad luego de los atentados contra las Torres Gemelas de 2001. Incluso los mecanismos de detección de explosivos cada vez son más sofisticados.