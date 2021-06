La propagación de la sarna ovina genera preocupación en la Región Sur

Después de 20 años, la sarna ovina volvió a aparecer en distintos campos de la Región Sur generando una preocupación en productores y organismos vinculados al sector.

El año pasado, comenzaron a detectarse los primeros focos y actualmente, un equipo técnico integrado por referentes de varias instituciones, combate en distintos campos para evitar su propagación.

La sarna ovina, es una enfermedad muy contagiosa, altamente prurítica, causa por un ácaro -Psoroptes ovis-, que causa en las ovejas lesiones cubiertas por una costra amarillenta y escamosa, acompañadas de daño en la lana y el cuero del animal.

La sarna genera grandes pérdidas en la producción de lana y animales. Foto: Gentileza: Juan Muñoz.

Entre las hipótesis que se manejan sobre esta nueva presencia en la zona, no se descarta que haya sido ante el ingreso de animales provenientes de la comarca Viedma-Patagones. Luego de la erupción del volcán Puyehue, el 4 de junio de 2011, muchos campesinos trasladaron sus animales hasta campos del noreste rionegrino y el sur bonaerense para evitar la mortandad a causa de la ceniza y en los últimos años las regresaron a la Región Sur.

El médico veterinario, Damián Cornelio, quien coordina el Programa de Sarna del Ente de la Región Sur detalló que el año pasado se identificaron los primeros focos de sarna en la zona de Piyahuincó, Caltrauna, Prahuaniyeu, El Caín, Vaca Laufquén y Jicha y este año, esta problemática se extendió a otras zonas, como Colán Conhué, El Cuy, Comicó y Mencué.

“Al principio se pensó que eran focos aislados. Se detectó el primero y se empezó a trabajar y luego aparecieron otros 5 o 6 más. Actualmente hay unos 50 establecimientos afectados, en los que estamos trabajando en conjunto con técnicos de otros organismo, con INTA, Senasa y municipios”, señaló.

En el 2020 fueron vacunados con medicamentos antisarnicos, 22.000 ovinos y en lo que va de este año ya son 10.000.

Cornejo, admitió que la propagación de estas enfermedad obedece, en gran medida, al mal manejo de los animales, la falta de comunicación entre los campesinos linderos, el mal estado de los alambrados y a la negativa de los productores de denunciar los brotes cuando son incipientes.

“El productor tiene la obligación de denunciar que tiene sarna en su campo. Pero a veces no lo hace porque eso significa una clausura temporaria que, en lo único que le afecta, es en no poder mover animales, o una multa. Esconde el problema, y cuando no puede controlarla, recurre al asesoramiento técnico. Eso hace que se pierda mucho tiempo. Esta enfermedad, genera un gran pérdida al productor, no solo en la lana, sino también pérdidas de preñéz y mortandad de animales” agregó.

A partir de mayo, el Ente generó un “banco de productos antisarnico” para poner a disposición de los productores, a través de créditos blandos, las drogas Ivermectina y Doramectina, aprobadas y recomendadas por SENASA e INTA, y asesoramiento técnico

El objetivo es facilitarles los fármacos a quienes no lo consigan, o no puedan comprarlos y asistirlos técnicamente.

En Ente para el Desarrollo de la Región Sur lleva adelante un plan de erradicación de sarna con banco de productos veterinarios y un importante equipo técnico trabajando en terreno. Foto: Gentileza: Juan Muñoz.

Desde que está en marcha este banco, doce productores han solicitado estos créditos e iniciaron el tratamiento en sus majadas.

Esta herramienta no solo garantiza al productor contar con un tratamiento antisarnico sino también con la asistencia técnica para realizarlo, que es fundamental. "Necesitamos atacar este enfermedad con todas las herramientas y la responsabilidad que implica, para poder erradicarla” sentenció Cornelio.