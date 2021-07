La realidad de las pymes en Neuquén

Rubén Fernández Seppi *

Al iniciar este artículo, pensaba que no solo tenía que incluir a las empresas denominadas “pymes”, sino también dejar en claro que involucro a los comerciantes, industriales, autónomos, monotributistas y, por qué no, a todos los emprendedores que, de una u otra manera, aportando todo su esfuerzo, dedicación y a riesgo propio, todos los días trabajan para engrandecer esta tierra y esta patria.

Cuando analizamos la historia de los avances en el mundo, en todos los campos, encontramos hombres y mujeres con un espíritu especial que, con paciencia, voluntad, y sobreponiéndose a muchos fracasos, provocaron acciones y descubrimientos que cambiaron la vida a millones de personas. A veces no nos damos cuenta, pero hay gente que la tendríamos que tomar como ejemplo, como en el caso de Henry Ford, que no solo fue un inventor, sino que aplicó políticas laborales, económicas y sociales muy benéficas para toda la sociedad. Ni hablar de Marie Curie (física), Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Bill Gates (Microsoft) o nuestro gran Dr. Favaloro (médico, investigador, emprendedor y héroe argentino, todavía no reconocido en toda su magnitud). Por supuesto, detrás de estos nombres hay miles de personas que inventaron o crearon elementos que fueron la base de otros descubrimientos, que a su vez serán la base de otros avances en el futuro.

Así quiero honrar a todos los emprendedores, voluntarios, con o sin fines de lucro; en definitiva a los que, con su ingenio, creatividad y capacidad de sortear las más altas barreras, se animan a los desafíos y producen impactos positivos en sus vidas y en la de los demás, revalorizando la cultura del trabajo, que en algún momento nos llevó a estar entre los países más ricos del mundo, y que desde hace muchos años se viene perdiendo.

Analizando a nuestra provincia de Neuquén, no podemos menos que sorprendernos con la abundancia de recursos naturales que posee: dos ríos imponentes (cuyas aguas nos brinda vida y energía), una cordillera y topografía con paisajes asombrosos (aptas para el deporte, turismo o placer), un subsuelo que encierra enormes tesoros (minerales, gas y petróleo), tierras aptas para el cultivo y la ganadería, expectantes condiciones para la generación de energías renovables (eólica, solar, geotérmica, etc.), entre otras posibilidades. Si a esto le sumamos el recurso humano que desde hace muchos años se viene formando y especializando, desde lo técnico hasta lo empresarial, podríamos preguntarnos: ¿por qué no somos una potencia mundial?

Semejante pregunta no tiene una respuesta simple, y es muy probable que todos tengamos que hacer una autocrítica en un sentido positivo para tratar de encontrar respuestas. Pero es cierto que en el mundo determinados países prosperaron gracias a sus políticas acertadas y a la implementación de acciones muy concretas que generaron condiciones óptimas para desarrollarse y crecer. Con gran pena vemos que Argentina, y en particular la provincia de Neuquén, no están marchando en ese sentido, sino que por el contrario día a día se incurre en disposiciones que quitan las ganas de invertir. ¿Será que el gobierno no quiere, no sabe o no puede? Para pensar.

¿Cómo están las pymes en Neuquén? Indudablemente a la declininación económica que se venía dando desde 2019, se sumaron las malas decisiones frente a la pandemia, que provocaron una parálisis casi total de la economía, afectando a todo el sector productivo y trabajador, con pérdidas de capital de trabajo y bienes contables en muchos casos, sintiéndonos muy desoídos y desprotegidos por parte de quienes conducen los destinos de esta tierra, lo que demuestra que los políticos y funcionarios no logran la suficiente empatía con los emprendedores.

Convencidos de la necesidad de participar, un grupo de empresarios y comerciantes formamos el cluster Pymes Neuquinas, desde donde hemos solicitado audiencias al gobierno para conocer cuál es su posición sobre:

· Políticas de Estado, en el corto, mediano y largo plazo.

· Obras proyectadas con objetivos productivos.

· Visión del funcionamiento del Estado; acciones a implementar para disminuir el excesivo gasto público.

· Rol a cumplir por el Banco Provincia en apoyo a los productores.

· Medidas para garantizar la propiedad privada, permitir la libre circulación y contrarrestar el delito.

Por supuesto, siempre se pidió la formación de una mesa Multisectorial para tratar todos estos temas, en donde tendrían que estar todos los actores de la vida económica y social. Si bien logramos algunas reuniones y pequeños avances, queda mucho por trabajar, sobre todo en lo que significa el rol del Estado y la diversificación de la matriz productiva de Neuquén.

Frente a una pandemia mundial que nos ha hecho revalorizar la vida, nos damos cuenta que los emprendedores no tenemos más margen. Debemos sacar lo mejor de nosotros y agregar una condición más a nuestra natural intuición: jugarnos, participando activamente para tratar de cambiar esta realidad y llevar adelante el sueño de tantos honestos luchadores que tuvo esta tierra. Nuestros hijos y nuestra patria así lo exigen.

* Empresario