La red Geocientífica de Chile explicó cómo reporta los sismos de Sauzal Bonito

En tres días los pobladores de Sauzal Bonito experimentaron más de 40 sismos. Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), reconocieron que hubo una seguidilla de 11 sismos registrados entre el 13 y 19 de julio en la zona de Sauzal Bonito y Añelo y cuestionaron la precisión con la que la Red Geocientífica de Chile reporta y mide los sismos en la región. Desde el organismo, en tanto, informaron como realizan los cálculos. La Provincia y el Inpres trabajan en un progrma de Monitoreo Sísmico Provincial, pero que aún está en desarrollo.

Muchos de los sismos percibidos por los habitantes de Sauzal Bonito no fueron informados por el Inpres, aunque si por la Red Geocientífica de Chile. Desde el organismo nacional cuestionaron la tarea de esta red señalando que se trata de una red de aficionados y no de organizaciones oficiales gubernamentales. "No es un medio oficial y nos ha pasado a veces que han informado sismos que no lo son, o con errores en la localización o en la intensidad o en la magnitud”, señaló al respecto, Patricia Alvarado, responsable del Inpres.

Ante estas críticas, los profesionales chileños reunidos en la red que tiene estrecha relación con los vecinos explicaron como realizan las mediciones y registros de los movimientos.

"Revisamos manualmente los sismogramas de las estaciones de la red sismológica mundial próximas a la zona: GO06 (Curarrehue), PLCA (Paso Flores) y BI02 (San Fabian de Alico). Si la señal no se distingue a simple vista, filtramos el registro eliminando ruidos de fondo, con ayuda del espectrograma. Si no hay ninguna señal, se informa a los vecinos que la vibración que percibieron no tiene origen sísmico", detallaron desde la Red Geocientífica.

Y agregaron: "si hay una señal sísmica, procedemos a medir la magnitud y esta es informada inmediatamente. Por lo general, tardamos menos de 5 minutos. Luego, identificamos el arribo de las ondas de cuerpo con el fin de localizar el epicentro. La información completa la entregamos entre 15 y 30 minutos después del evento".

"Cabe señalar nuevamente que, para medir y localizar la mayoría de sismos, filtramos los registros sísmicos (sismogramas) a frecuencias mayores a 1.0 Hz. Las estaciones de la red sismológica mundial tienen, por lo general, un ruido de fondo de baja frecuencia", aclararon.

"Nuestras estimaciones son excelentes en cuanto a la magnitud (tamaño del sismo) y en cuanto a la localización (epicentro e hipocentro), suele haber un margen de error moderado (+/-8 km). Todas las agencias sismológicas reconocen un margen de error, por ejemplo, INPRES señala en su página web que: "Hasta que la red sismológica de esta región esté completa, el error de localización en la zona varía de 15 km a 20 km"", cerraron sobre su modalidad de trabajo.

Lo cierto es que ni el Inpres, ni la Provincia cuentan con el suficiente instrumental para hacer un seguimiento sísimico continuo. Tal como explicó Alvarado el estándar que tiene Argentina para localizar automáticamente un movimiento, “es de ocho estaciones sismológicas, en tanto que si uno quiere triangular dicha información para caracterizar los movimientos es necesario contar, por lo menos con tres instrumentos garantizados con buena conectividad y que rodeen al sismo”.

A mediados de 2019, tras la anterior seguidilla de sismos en Vaca Muerta, se instalaron dos primeros sismógrafos en localidades cercanas a los centros poblados de Añelo y Sauzal Bonito, pero aún restan instalar muchos equipos más para concretar el programa de Monitoreo Sísmico Provincial. Este incluirá, en una etapa inicial, 16 equipos de registro sísmico continuo, los cuales serán donados por 12 empresas que operan en la cuenca neuquina. Actualmente, informaron desde el gobierno provincial, se trabaja en el proceso de adquisición de los mismos para su posterior importación e instalación.

Ayer, una comitiva del gobierno provincial, conformada por referentes de las áreas de Gobiernos Locales, del Instituto de Viviendas de la provincia y de la subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, se trasladó a Sauzal Bonito para actualizar el relevamiento de las viviendas afectadas y sus características.