La ruta 40 y lo pendiente

Buenos Aires

Es muy interesante el hito que inauguraron como en medio de la ruta 40, felicitaciones. Y como si fuera poco, viendo flamear nuestra querida enseña patria.

Está todo muy lindo, pero me parece que falta algo, ojalá que algún día este hito se vea coronado con la terminación de la ruta 40 entre Barrancas y Malargüe, una vieja asignatura pendiente de varios gobiernos, que soñamos todos los del norte neuquino, para que de esta manera sea más visitada de lo que es y con ello no sigamos siendo la parte de abajo del tarro, ¡por no decir una grosería!

Y que nos deben nuestros vecinos mendocinos, que se hacen los distraídos o no se qué. Ignoro cuáles son los motivos, ya que se pasan la pelota unos con otros y, a raíz de ello, no se termina.

Esto que ya lleva más de 40 años prometiendo su finalización -y seguimos en la dulce espera- parece ser que no es importante para algunos, ya que a pesar de que yo he escrito en muchas y reiteradas oportunidades no he tenido eco.

Tampoco he escuchado alguien que se interese, o salga al cruce, o al menos diga algo ya que parece ser que para algunos no es un tema importante.

De todas maneras yo seguiré insistiendo hasta que el poncho aparezca, ya que la esperanza es lo último que se pierde.

Saludos cordiales,

José Abraham Pepe Munk ( exresidente de Andacollo )

DNI 7.560.225