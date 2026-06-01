La intimidad de la Selección Argentina en Kansas: cómo es el complejo y la curiosa cábala de Lionel Messi

La habitación de Lionel Messi en la concentración en Kansas City. (Foto extraída de video de @afaselección)

La delegación de la Selección Argentina ya se instaló en su «nueva casa» de Kansas City, donde afrontará la etapa final de la preparación para el Mundial 2026.

El plantel se hospeda en el Hotel Origin y utilizará como centro de entrenamiento el Compass Minerals National Performance Center, el moderno complejo que habitualmente emplea Sporting Kansas City, de la MLS.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego disputará los otros dos encuentros del Grupo J en Dallas, ante Austria y Jordania.

Aunque solo jugará uno de sus tres partidos de la fase inicial en Kansas City, la AFA eligió establecer allí su base operativa por una cuestión estratégica. La ubicación geográfica de la ciudad facilita los desplazamientos dentro de Estados Unidos y, además, el complejo ofrece todas las comodidades necesarias para una concentración de primer nivel.

Cómo es el complejo donde se entrena la Selección

Ubicado en la zona de Berkley Riverfront, junto al río Missouri, el predio cuenta con una infraestructura de élite diseñada para el alto rendimiento deportivo.

El complejo se extiende sobre 21 hectáreas y dispone de tres canchas reglamentarias de césped natural, otras dos de superficie sintética y modernos sistemas de iluminación LED. También posee plataformas elevadas para el seguimiento de los entrenamientos y distintas áreas destinadas al análisis y la preparación física.

Entre sus instalaciones se destacan un gimnasio de última generación, salas de recuperación e hidroterapia y espacios especialmente acondicionados para la rehabilitación de los futbolistas. De hecho, apenas horas después de arribar a Kansas, el plantel realizó allí su primera práctica.

La AFA también intervino el lugar para darle identidad propia. A través de sus redes sociales, Claudio «Chiqui» Tapia mostró cómo se adaptó el complejo con imágenes de los jugadores, banderas, frases motivacionales y una fuerte presencia de los colores celeste y blanco.

La cábala de Messi que rememora a Qatar 2022

Así como ocurrió en Qatar 2022, Lionel Messi volverá a alojarse solo durante la concentración de la Selección. Desde el retiro de Sergio Agüero del combinado nacional, luego de la Copa América 2021, el capitán dejó de compartir habitación con otro futbolista y mantiene esa costumbre en cada convocatoria.

Pero no es el único detalle que llamó la atención de los hinchas. También trascendió el número de habitación que ocupa el rosarino y rápidamente comenzaron las especulaciones en las redes sociales.

En el Mundial de Qatar, Messi se hospedó en la habitación 201. En aquel entonces, muchos fanáticos asociaron el número con la conquista de la tercera estrella a partir de la suma 2+1.

Ahora, en Kansas, el capitán se instaló en la habitación 202. La coincidencia despertó nuevas bromas y teorías entre los simpatizantes, que interpretaron el 2+2 como una posible señal vinculada a una hipotética cuarta consagración mundialista.

Más allá de las interpretaciones, las cábalas forman parte de la identidad de este ciclo de la Selección. Desde los asados previos a los partidos hasta determinadas rutinas dentro de las concentraciones, el grupo campeón del mundo siempre convivió con pequeños rituales que los hinchas siguen de cerca. Y, en la previa de una nueva Copa del Mundo, cualquier detalle parece suficiente para alimentar la ilusión.