Becas Progresar: cómo saber si cobrás en junio 2026 y el monto retroactivo de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en coordinación con el Ministerio de Capital Humano, comenzó a reflejar las primeras adjudicaciones de las Becas Progresar del ciclo lectivo 2026.

Tras un proceso de evaluación socioeconómica y académica, los aspirantes a las Becas Progresar ya pueden verificar su estado de alta, lo que para muchos significará un alivio financiero inmediato: la liquidación conjunta de las cuotas de marzo, abril y mayo, acumulando montos que pueden alcanzar los seis dígitos.

Junio 2026: cómo usar la certificación negativa de ANSES para confirmar el cobro

Una de las herramientas más efectivas y veloces para anticiparse a la fecha de pago de las Becas Progresar es la certificación negativa de ANSES; este documento, que habitualmente se utiliza para demostrar la falta de ingresos o aportes, se convierte en junio 2026 en el «semáforo» de esta prestación. Al realizar la consulta en la web oficial del organismo previsional, los estudiantes pueden detectar si su CUIL ya tiene asignada la prestación.

Para realizar esta verificación, el usuario debe ingresar al apartado de certificaciones, colocar su CUIL y seleccionar el período mayo-mayo 2026. Si el sistema arroja la leyenda de las Becas Progresar resaltada, el cobro para junio 2026 está ratificado por ANSES.

Esta validación es independiente de la plataforma propia del programa, que también ha comenzado a actualizar los estados de «En evaluación» a «Aprobado».

Montos y retroactivos de Becas Progresar: ¿quiénes cobran $105.000 en junio 2026?

Debido a los tiempos administrativos de adjudicación del ciclo 2026, ANSES procederá a liquidar de manera retroactiva los meses adeudados. Dado que el valor nominal de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales, el acumulado por los tres meses (marzo, abril y mayo) representa una cifra significativa para el presupuesto estudiantil. Sin embargo, la acreditación final depende de la línea de beca y la antigüedad del alumno.

El esquema de pagos de ANSES para junio 2026 se divide así:

Cobro del 100% ($105.000) : destinado a estudiantes avanzados de nivel Superior y Enfermería.

: destinado a estudiantes avanzados de nivel Superior y Enfermería. Cobro del 80% ($84.000): aplicable a la línea Progresar Obligatorio y a los ingresantes de nivel Superior. En estos casos, el organismo retiene un 20% mensual ($21.000 acumulados) que se liberará al finalizar el año tras acreditar la regularidad escolar.

Junio 2026: requisitos de Capital Humano y permanencia en Becas Progresar

Es fundamental recordar que la adjudicación inicial de las Becas Progresar no garantiza la permanencia durante todo el año, si no se cumplen las condiciones de Capital Humano. ANSES realiza cruces periódicos de información, para verificar así que el beneficiario mantenga su condición de alumno regular y que los ingresos de su grupo familiar no superen los límites establecidos por la normativa vigente de 2026.

Para evitar suspensiones en el cobro de las Becas Progresar, los estudiantes deben asegurarse de tener sus datos personales actualizados en Mi Argentina. El proceso de alta es progresivo y, en caso de que un trámite figure aún «en evaluación», ANSES continuará incorporando nuevos beneficiarios en las liquidaciones complementarias de los meses subsiguientes, manteniendo siempre el carácter retroactivo del beneficio educativo.