“La salida de los fondos de inversión en manada, es la que empuja el dólar”

Son días agitados en materia económica, con el dólar como termómetro diario. Para analizar dicha coyuntura, PULSO dialogo con el especialista Sergio Chouza, quien indico que la salida de capitales es uno de los factores que explica el alza de las cotizaciones paralelas y valoro la importancia de un acuerdo nacional.

PREGUNTA: ¿Cuál es el detonante de la incertidumbre?

RESPUESTA: Venimos de un track récord de inestabilidad en materia financiera y cambiaria en el periodo previo al cierre del acuerdo con los acreedores privados. Eso se fue materializando en una lenta pero progresiva caída de reservas. Cuando uno observa que el 2020 es un año de superávit comercial, lo lógico seria que exista acumulación de reservas y no caída. Mientras la brecha cambiaria era de entre el 30% y el 50%, no era tan preocupante, los efectos de propagación directos sobre el resto de la economía no eran significativos. Cuando la brecha supera el 100%, todos los comportamientos especulativos naturales de los agentes económicos, comienzan a aparecer.

P: El dólar luce caro en términos reales. ¿Cuál es el motor de la demanda de divisas?

R: Creo que ha empezado a tener mucho peso el efecto de los fondos de inversión privados internacionales, saliendo de la economía nacional. Eso es producto de que empezaron a cotizar los nuevos bonos sobre los cuales se hace contado con liquidación, en particular el Global 2030. Con ese bono, los fondos que estaban entrampados en el país desde 2016/17 cuando habían entrado para hacer la bicicleta con el carry trade, comenzaron a salir en manada. Ese es el motor principal de la suba en el dólar bursátil. Por añadidura termina arrastrando al dólar blue.

P: ¿La situación es tan terminal como aparenta ser por la fiebre cambiaria?

R: Desde lo financiero y lo cambiario, la situación es compleja, aunque no deja de ser una situación que se resuelve con mecanismos financieros y cambiarios. El objetivo es sin dudas normalizar la macro. No obstante, el resto de los aspectos estructurales de la economía argentina no revisten la gravedad o emergencia que muestran las variables financieras y cambiarias.

P: ¿Fue inocuo el resultado de la re estructuración?

R: Es probable que haya sido inocuo como mecanismo de estabilizacion de expectativas en el corto plazo, porque siguen operando con mucha crudeza estos incentivos que mencionaba, los cuales estan desalineados, respecto a las potencialidades que tiene nuestra economía en el mediano y largo plazo. Verdaderamente la negociacion con los acreedores fue muy exitosa, y resuelve de forma estructural la espada de Damocles de insolvencia e iliquidez de corto y media no plazo. Pero eso no necesariamente coincide con lo que consideran los capitales al momento de tomar sus desiciones.

P: ¿Son efectivos los controles de capital?

R: Esta claro que el cepo como mecanismo de virtual desdoblamiento del tipo de cambio, no es efectivo. Cuando hay una situacion tan vulnerable, la restriccion genera mas perjuicio que beneficio. Pero si la idea es converger a una normalizacion, hay que hacerlo de manera consciente. Es evidente que una apertura irrestricta como la de 2016 es inviable. El propio Presidente ha manifestado que descree del cepo como mecanismo permanente, pero al mismo tiempo que hay que considerar las medidas macro prudenciales, en el sentido de que una apertura de par en par a los capitales especulativos de largo plazo, termina siendo nociva para la economía.

P: Que rol juega hoy el Fondo Monetario?

R: Las señales que se vienen observando indican que por la uniformidad de criterio y el diagnostico compartido que existe entre el Fondo y Argentina, no parece haber demasiados puntos de tensión en relacion a las posibles soluciones y al nuevo programa que se va a firmar con el organismo. Es posible que se acelere la firma de un acuerdo. Ahora, si el punto es generar confianza y alinear las expectativas, ya tenemos como muestra la experiencia con la re estructuracion.

P: ¿Puede un gran acuerdo nacional como el que plantea CFK, alinear las expectativas?

R: Es un mecanismo interesante, porque la normalización de la economía no es problema de un gobierno, es un problema del país. Por lo tanto es necesaria la participación de todos los sectores. O se le da un tratamiento serio y conjunto, o seguiremos padeciendo, mas alla del color del gobierno de turno. Dar paso a un dialogo de ese tipo, sería muy virtuoso de cara a lo que viene.

P: Que puede suceder en materia de precios?

R: Es evidente que aun existe una inercia de precios que no se pudo quebrar en 2020, y que tiene una fuerte componente estructural. Hablamos de una inercia en torno al 1,5% mensual. Eso constituye un piso mensual difícil de perforar. Luego existen factores de potenciación en los últimos meses. La incertidumbre financiera de a poco se empieza a propagar a la formación de precios en muchos segmentos de producción y comercialización. En condiciones normales, el traslado a precios de una devaluación, es de uno a cinco. Pero cuando en un mes tenes un salto del 50% en las cotizaciones alternativas, algo comienza a trasladarse. Por eso lo que se advierte es que estamos convergiendo a tasas mensuales de inflación cercanas al 3%, y sabemos que noviembre y diciembre son meses difíciles. Sin embargo, estamos lejos de los picos de inflación registrados en septiembre y octubre de 2019, cuando se registraron tasas mayores al 5% mensual.

PERFIL: Sergio Chouza

Sergio Chuoza Nació en la Ciudad de Quilmes en el año 1987 y es Licenciado en Economía (UBA), graduado en diciembre de 2012, y es maestrando en Desarrollo Económico.

Se ha dxesempeñado como docente en las materias Econometría y Estadística II de la FCE - UBA.

Especialista en finanzas, se desempeña como Consejero en el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.