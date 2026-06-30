La histórica obra de gas en Puente 83 entra en la recta final: «Entre 15 y 20 días faltan», dijo Buteler

Con una inversión provincial de más de $541 millones, la obra forma parte del Plan Gas Rionegrino. Foto: Gobierno de Río Negro.

La histórica obra de gas para el barrio Puente 83 de Cipolletti atraviesa sus últimos días de ejecución. El intendente Rodrigo Buteler confirmó a Diario RÍO NEGRO que restan entre 15 y 20 días para finalizar los trabajos e inaugurar una red esperada desde hace décadas por los vecinos del sector.

«Faltan aproximadamente 15, 20 días para que termine la obra«, aseguró el jefe comunal. Explicó que actualmente se ejecuta la última intervención pendiente: «Lo que están haciendo ahora, que era lo que faltaba que se haga, es pasar los caños de gas por abajo del canal de riego de la zona. Necesitábamos que se corte el riego para hacerlo«.

La obra a cargo de la empresa Sylpa SRL consiste en la instalación del equipamiento que proveerá el servicio a 196 viviendas ubicadas en Puente 83 Norte y Sur, en el tramo comprendido entre la calle Maestro Espinosa y las compuertas situadas a metros de la Ruta Nacional 22.

La obra de gas en Puente 83 llega a su etapa final después de más de 60 años de espera

Este lunes, el gobernador Alberto Weretilneck recorrió el avance de los trabajos junto a Buteler y destacó el impacto que tendrá la obra en uno de los barrios más antiguos de Cipolletti.

«Este barrio tiene más de 60 años; primero hicimos las mensuras, luego normalizamos lo referido a los títulos de propiedad y ahora estamos finalizando la red de gas que cambiará la vida a decenas de cipoleños y cipoleñas«, señaló el mandatario.

Weretilneck sostuvo que la obra forma parte de una política para llevar infraestructura básica a sectores históricamente postergados. «El desarrollo también significa llegar a lugares que durante años quedaron postergados, dando respuestas concretas. Seguimos llevando infraestructura a cada rincón de la provincia, trabajando con los municipios para que más rionegrinos vivan mejor«, expresó.

Por su parte, Buteler remarcó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial. «Cipolletti crece en todos sus rincones con más obra pública, pero sobre todo mejorando la infraestructura que hace a la calidad de vida de las familias«, sostuvo durante la recorrida.

Más de 70 familias tendrán gas natural y la red podrá extenderse a casi 200 hogares más

La obra forma parte del Plan Gas Rionegrino y demandó una inversión provincial superior a los 541 millones de pesos. En una primera etapa permitirá que más de 70 familias accedan al gas natural, mientras que la infraestructura fue diseñada para extender el servicio a otras 196 familias a medida que continúe el desarrollo del sector.

Los trabajos son ejecutados por la empresa SILPA y contemplaron la instalación de la red troncal y las conexiones necesarias para abastecer al barrio. El último paso consiste en atravesar con la cañería el canal de riego, una tarea que debió esperar la interrupción del suministro de agua para poder concretarse.

Con esa intervención finalizada, el municipio estima que la obra quedará concluida en las próximas semanas y podrá comenzar el proceso para que las familias accedan al servicio de gas natural.