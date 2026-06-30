Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, entre los 14 gobernadores invitados a la jura de Diego Santilli: quiénes completan la lista

Diego Santilli asume este martes su nuevo cargo en la Jefatura de Gabinete. Su nombramiento llega después de que se concrete la renuncia de Manuel Adorni que no pudo aguantar la presión desencadenada a partir de la investigación que se abrió en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La designación del ahora exministro del Interior se oficializó con la publicación del Boletín Oficial, pero resta la tradicional toma de juramento que se hará a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Será un acto que estará repleto de invitados, entre ellos destacados mandatarios provinciales.

Los 14 gobernadores invitados a la jura de Santilli

La designación de Diego Santilli marca un punto de inflexión en la administración de La Libertad Avanza. Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que 14 gobernadores ya confirmaron su presencia en la ceremonia, lo que se traduce en una señal de respaldo institucional y político para el que será desde ahora el nuevo jefe de Gabinete.

El nuevo rol que toma Santilli llega pocos meses después desde que había asumido su cargo en el Ministerio del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, uno de los funcionarios que se fue junto a Luis Espert. La ceremonia que se llevará a cabo esta tarde, reunirá a mandatarios de diversas provincias y muestra el alcance de los acuerdo que sostienen la actual gestión.

De esta manera, el sitio Infobae reveló que la lista de invitados al acto de jura se completa de la siguiente manera:

Raúl Jalil de Catamarca

de Catamarca Leandro Zdero de Chaco

de Chaco Juan Pablo Valdez de Corrientes

de Corrientes Carlos Sadir de Jujuy

de Jujuy Alfredo Cornejo de Mendoza

de Mendoza Rolo Figueroa de Neuquén

Alberto Weretilneck de Río Negro

Marcelo Orrego de San Juan

de San Juan Claudio Vidal de Santa Cruz

de Santa Cruz Osvaldo Jaldo de Tucumán

de Tucumán Rogelio Frigerio de Entre Ríos

de Entre Ríos Gustavo Sáenz de Salta

de Salta Jorge Macri de Ciudad de Buenos Aires

de Ciudad de Buenos Aires Martín Llaryora de Córdoba

La asistencia de estos jefes provinciales refuerza la legitimidad política de la jefatura recién asumida. Además anticipa una etapa de consensos y articulación entre Nación y provincias, un camino que se estuvo allanado mientras Santilli cumplía su función como ministro del Interior.

La salida de Manuel Adorni: qué dijo Diego Santilli sobre la interna en el Gabinete

En sus primeras intervenciones públicas como coordinador ministerial, el exlegislador alineó su discurso con el núcleo duro de La Libertad Avanza al calificar a Javier Milei como el mandatario más reformista de la historia argentina, anticipando además su compromiso de trabajar activamente para consolidar un proyecto de reelección de cara al 2027. Respecto a los motivos que eyectaron a su antecesor, quien enfrenta complicaciones por investigaciones judiciales vinculadas a su patrimonio, Santilli evitó las lecturas políticas y apuntó al factor humano.

En diálogo con la señal televisiva A24, el nuevo funcionario argumentó que Adorni sufría un fuerte cuadro de desgaste anímico provocado por la alta exposición de la gestión diaria. Esta versión coincide con las declaraciones de los allegados al exvocero presidencial, quienes aseguraron a la prensa metropolitana que el dirigente se siente aliviado con su salida y que, a pesar de la insistencia de la mesa chica presidencial para que permaneciera en sus funciones, su decisión de alejarse definitivamente de la órbita del Estado es irreversible.

El nombramiento del «Colo» Santilli inyectó optimismo en sectores del propio oficialismo y de los bloques dialoguistas, donde se miraba con desconfianza la centralidad que acumulaba la gestión saliente en medio de los ruidos de Comodoro Py. La senadora Patricia Bullrich fue una de las más contundentes al respaldar la llegada del dirigente de origen bonaerense, señalando que su incorporación oxigena la mesa de decisiones del Presidente y le devuelve al equipo de gobierno la capacidad de retomar la iniciativa de la agenda legislativa.

El plan de Javier Milei y Mauricio Macri para negociar con los gobernadores

La reconfiguración del gabinete expone la necesidad de la Casa Rosada de sumar cuadros de mayor volumen político y experiencia territorial para aceitar la relación con los gobernadores y destrabar el tratamiento de las leyes en el Congreso, recurriendo una vez más al PRO ante la escasez de segundas líneas propias de La Libertad Avanza. El giro político fue celebrado en redes sociales por el expresidente Mauricio Macri, cuyo vínculo con la quinta de Olivos atravesaba semanas de marcada frialdad.

Este recambio ministerial funciona como el eslabón final de una reforma más amplia en el área de comunicación oficial que comenzó a delinearse los últimos días. La designación del economista Adrián Ravier al frente de la Vocería Presidencial y el desembarco de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa —área que podría quedar bajo el control directo de la Secretaría General de la Presidencia comandada por Karina Milei— apuntan al mismo objetivo de ordenar el mensaje del Gobierno.