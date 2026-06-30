Juicio de Edgardo Kueider en Paraguay: se realizará una nueva audiencia clave en su causa por contrabando

La causa contra el ex senador entra en una etapa clave ante la acusación de contrabando de $211.000 dólares

El juicio por presunto contrabando que enfrenta el ex senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay ingresó en una fase decisiva luego de que la Fiscalía terminara de presentar todas las pruebas previstas en la investigación.

La próxima audiencia fue fijada para el jueves 2 de julio y es considerada un paso fundamental antes de la definición del proceso. Tanto el político como su pareja están acusados de contrabando entre ambos países.

La acusación está encabezada por el fiscal Ysrael Villalba, quien sostiene que Kueider y su pareja, Iara Guinsel, intentaron ingresar al territorio paraguayo con una importante suma de dinero sin realizar la correspondiente declaración aduanera. Ambos permanecen bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2024.

En la última audiencia declaró el comisario Francisco Escobar Franco, jefe del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional paraguaya. El funcionario explicó cómo se desarrolló la intervención policial tras un pedido de colaboración efectuado por agentes de la Aduana en el Puente de la Amistad.

Juicio de Edgardo Kueider: cómo fue detectado el ex senador y las causas en su contra

La investigación se inició luego de que las autoridades detectaran más de 211.000 dólares estadounidenses, además de pesos argentinos y guaraníes, que no habían sido declarados al momento del ingreso al país. La Fiscalía sostiene que ese hecho configura el delito de tentativa de contrabando.

Según el testimonio, la actuación de los efectivos permitió reforzar el operativo de control que culminó con la inspección del vehículo en el que viajaban Kueider y Guinsel, procedimiento que dio origen a la causa penal que actualmente se desarrolla en Asunción.

Durante las primeras jornadas del juicio, tanto Kueider como Guinsel optaron por no prestar declaración, aunque dejaron abierta la posibilidad de hacerlo en una instancia posterior del proceso, una vez avanzadas las audiencias.

El expediente tuvo varias postergaciones antes de llegar a debate oral, pero actualmente se encuentra en la etapa de producción y evaluación de la prueba. La audiencia prevista para esta semana será clave para el desarrollo de la estrategia defensiva y el avance hacia los alegatos finales.

Juicio de Edgardo Kueider: las otras causas en Argentina en su contra

En paralelo al proceso por contrabando, el ex legislador también enfrenta investigaciones judiciales en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Además, existe un pedido de extradición formulado por la Justicia argentina, cuyo tratamiento quedó supeditado a la finalización del juicio que se desarrolla en Paraguay.

De acuerdo con la legislación paraguaya, el delito imputado contempla una pena que podría derivar en prisión efectiva si supera los dos años de condena. Por ese motivo, el desenlace del juicio es seguido con expectativa tanto por las autoridades paraguayas como por la Justicia argentina, que aguarda la resolución para definir los próximos pasos en las causas abiertas contra el ex senador.

Con información de Infobae